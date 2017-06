"In Frankreich halten sich Politiker im Prinzip für Schriftsteller", spottet die Hauptperson eines 2012 erschienenen Romans. Er trägt den Titel Musique absolue, und der Autor ist selbst Berufspolitiker: der liberal-konservative Bruno Le Maire, heute frischgebackener Wirtschaftsminister unter dem Präsidenten Emmanuel Macron.

Le Maire steht damit nicht allein. Außer ihm haben sich noch zwei weitere Regierungsmitglieder literarisch verewigt: Marlène Schiappa, die Ministerin für die Gleichstellung der Frau, und Édouard Philippe, Macrons neuer Premierminister. Die drei Autoren teilen sich in ihren Büchern auf eine Weise mit, die zugleich enthüllt und verhüllt. Einerseits erfährt der Leser etwas über ihre Grundstimmung, ihre Weltsicht und ihr Politikverständnis. Andererseits ist das, was da zu lesen steht, Rollenprosa: Was die Protagonisten der Romane von sich geben, darf nicht als Ministerzitat missverstanden werden.

Schreiberfahrung haben alle drei. Über den 48-jährigen Bruno Le Maire geht die unwidersprochene Nachricht seines Biografen um, er habe als Student unter Pseudonym einen erotischen Roman verfasst, mit einer Krankenschwester in der Hauptrolle. Französische Journalisten versuchen derzeit, Exemplare dieses Buches aufzutreiben – bisher ohne Erfolg, wie es scheint. Ansonsten hat Le Maire außer den unvermeidlichen Sachbüchern mehrmals persönliche Erinnerungen an Regierungszeiten aufgezeichnet, allesamt lesenswert.

Seine Musique absolue hingegen ist ernsthafte Romanliteratur. Also fiktiv, wenn auch nicht zur Gänze. Die Handlung: Ein französischer Journalist, wie Le Maire vorzeitig ergraut und ebenfalls wie er des Deutschen mächtig, interviewt einen österreichischen Konzertgeiger, der von seinen Erfahrungen mit dem deutschen Dirigenten Carlos Kleiber berichtet. Ein Buch mit vielen Ebenen, es streift die deutsch-französischen Beziehungen ("Was sind Gefühle zwischen Freunden wert, die einander nicht kennen?"), berichtet vom Nazi- und vom Nachkriegsdeutschland, spielt mit der Verwandtschaft von Musik und Politik. Man täte dem Autor zwar unrecht, läse man ihn nur, um den Politiker besser zu verstehen. Aber dass da jemand ein bedeutendes Amt innehat, der Deutschland kennt und selbstkritisch auf das eigene Land blickt, ist nicht unwichtig. Ein kurzes Buch übrigens. Keine Zeile zu viel.

Das lässt sich von den Werken Marlène Schiappas nicht gerade sagen. In der kommenden Woche erscheint wieder eines, es ist die ins Fiktionale transportierte Geschichte ihrer Urgroßmutter. Alles beginnt mit Briefen, gefunden in einem Pappkarton, und ähnlich originell geht es weiter. Das Ganze eingetunkt in schwere Soße. Die Probleme des Frauseins und des Patriarchats werden mit großer Kelle ausgeteilt, dass man immerzu mit dem Kopf nicken möchte: Jaja, das weiß man, die Macker sind Egoisten, sie verzögern Unterhaltszahlungen und so weiter, ist schon klar, aber wann wird die Erzählung interessant? Wird sie nicht.

Von ähnlicher Qualität sind die anderen Romane der nunmehrigen Ministerin, einer über eine junge Gleichstellungsbeauftragte in der Provinz, ein anderer über das Muttersein. Diese beiden Bücher wollen Chick-Lit sein, also witzige, leichte Lektüre von jungen Frauen über junge Frauen, aber die bemühte Komik tut nur weh. Damit nicht genug, hat Schiappa außerdem in einer Buchreihe, die Osez (zu Deutsch: "Wagen Sie’s!") heißt und sich erotischen Themen mit angetriebener Lustigkeit widmet, etwas über die Sexualität dicker Frauen veröffentlicht. Die gute Absicht war, gegen deren Diskriminierung anzuschreiben. Trotzdem gab es ein bisschen Streit, weil anderen Feministinnen nach der Lektüre nicht ganz klar war, ob Schiappas Hinweis, die Spezialität dicker Frauen sei die Fellatio, ironisch gemeint war oder nicht.

Sensationell hingegen sind die beiden Thriller des neuen Premierministers. Édouard Philippe hat sie zusammen mit Gilles Boyer geschrieben, wie Philippe ein Politiker der gemäßigten Rechten. Im ersten Jahr der Präsidentschaft Sarkozys erschien 2007 L’heure de vérité, die Stunde der Wahrheit also, und wenn auch der mörderische Plot sowie sämtliche Personen erfunden sind, sprechen die Autoren doch allerhand Wahrheiten aus. Etwa diese: "Die übelsten Schlachten in der Politik spielen sich innerhalb des jeweiligen Lagers ab" – was sodann beschrieben wird, liest sich wie ein Vorgriff auf die Zersetzung der bürgerlichen Rechten um Sarkozy, Fillon und wie sie alle hießen.