Am ersten Tag meines Experiments sage ich einen Satz, den ich nur aus einer uralten Fernsehserie kenne, die vor hundert Jahren irgendwo im Wilden Westen spielt: "Kann ich es vielleicht anschreiben lassen?" Anschreiben, so hieß es früher, wenn Menschen einkauften, obwohl sie kein Geld hatten, und der Ladenbesitzer ihnen den Kaufpreis stundete. Ich habe gerade auch kein Geld – kein Bargeld. Denn ich will ausprobieren, ob es klappt, dass man eine Woche lang nur mit Handy oder Karte bezahlt. So stellen sich Banker und Technikbegeisterte die Zukunft vor.

Und jetzt sieht mich mein Bäcker an, als sei ich ein Wesen aus einem Science-Fiction-Film. "Was soll ich denn mit der Kreditkarte? Du willst doch wohl nicht deine Brötchen damit bezahlen?" Auf die Antwort, dass ich kein Bargeld habe, reicht er mir die Brötchentüte und sagt: "Dann bezahlst du eben morgen." Das werde nicht gehen, sage ich. "Kann ich vielleicht anschreiben lassen?" Er grinst: "Zahl einfach, wenn du wieder Geld hast. Aber denk dran: Ich weiß, wo du wohnst und wo dein Auto steht." Jetzt fühle ich mich tatsächlich wie im Wilden Westen.

Die Woche wird nicht leicht, so viel ist klar. Ich zahle zwar gern und viel mit Karte, in Supermärkten, Klamottenläden, Technikmärkten, beim Friseur, sogar beim Gemüsehändler – alles kein Problem. Doch in manchen meiner Lieblingsläden herrscht noch Oldschool-Shopping, münzbasiert. Meine Eisdiele serviert gelato und Cappuccino nur gegen Bares. Mein Zeitungskiosk schreibt sogar Kassenbelege noch per Hand. Und mein Fischhändler fischt aus seiner Geldschublade liebevoll jeden Cent einzeln. Der Genuss von Fisch und Feierabendkaffee wird also vorerst gestrichen – ich kann ja nicht überall auf Pump konsumieren.

Langsam verstehe ich, warum sich hierzulande nur jeder Dritte vorstellen kann, komplett bargeldlos zu bezahlen. Bei überwältigenden 80 Prozent der Zahlungen und der Hälfte des Umsatzes werden im Einzelhandel noch Münzen und Scheine über die Theke gereicht. Wir laufen gerne regelmäßig zum Bankautomaten und bringen danach bedruckte Scheine unters Volk.

Genau darauf verzichte ich nun, obwohl ich ausgerechnet in dieser Woche einen Kurztrip nach Italien geplant habe – wo es nicht nur einen Haufen wenig technisierter Eisdielen und Espressobars gibt, sondern auch eine Autobahnmaut, für die man keine Plakette im Internet bestellen kann.

An der Zahlstelle hinter der Grenze habe ich Glück: Karte rein, Schranke hoch, fertig – die Reise kann weitergehen. Auch im örtlichen Delikatessenmarkt und Restaurant ist die Zahlung kein Problem, am Parkplatz dagegen ist sie ein großes: Theoretisch akzeptiert der Automat alle Karten, praktisch nimmt er keine einzige von mir. Ob es daran liegt, dass sie von ausländischen Banken stammen? Ich weiß es nicht. Nur eine Handvoll Münzen würden meinem Auto ersparen, in den nächsten Tagen illegal im Olivenhain zu stehen. So liege ich drei Nächte viel wach, aus Angst, meinen Wagen aus den Klauen eines Abschleppdienstes befreien zu müssen – sofern der überhaupt Karten nimmt.

Der Einkauf auf der örtlichen Frühlingsmesse ist ohne Bargeld unmöglich, die obligatorische Einkehr nach einer Wanderung ebenso. Zum Glück erbarmen sich aber meine Mitfahrer und laden mich auf Eis und Espresso ein. Als ich überlege, mit welcher Bezahl-App ich ihnen das Geld schnellstmöglich zurücküberweisen könnte, finden wir eine einfachere Lösung: Zum Ausgleich spendiere ich den abendlichen Absacker im Hotel, auf Zimmerrechnung.

Spätestens auf dem Heimweg aber, als ich für ein paar Kilometer Bargeldlos durch die Nacht vor mich hin trällere, verfluche ich das ganze Experiment – vorm Drehkreuz in der Autobahnraststätte nämlich. Nur ein Fünfzigcentstück kann mir hier Erleichterung verschaffen. Ich finde eine vergessene Münze in der Mittelkonsole, zum Glück.

Demnächst fahre ich mal nach Dänemark. Ich will wissen, wie die das mit Karten und Handys machen. Zu gern hätte ich getestet, wie weit man beim Bezahlen mit dem Smartphone kommt, doch meine Antwort lautet: nicht mal bis zum nächsten Supermarkt. Ich nutze ein iPhone, das hielt ich für eines der fortschrittlicheren Geräte. Werbefilme zeigen, wie einfach es per Knopfdruck Geld überträgt. Doch das Bezahlsystem Apple Pay läuft noch gar nicht in Deutschland.

Nach meiner Testwoche ist klar: Ich gehöre zu der großen Mehrheit der Bundesbürger, die nicht aufs Bargeld verzichten mögen. Genau wie mein Bäcker übrigens: Den kann ich morgen endlich auszahlen und wieder frisches Brot kaufen – ohne Anschreiben.