Das Literaturhaus schickt Autoren in Schulen, damit sie mit Schülern der achten Klasse im Deutschunterricht einen Roman schreiben. Katharina Hagena, bekannt dank ihres Romans "Der Geschmack von Apfelkernen", war in der Stadtteilschule Horn zu Gast. Alexander Posch hat 2014 den Roman "Sie nennen es Nichtstun" veröffentlicht und nun mit Schülern der Max-Schmeling-Stadtteilschule auf der Grenze zwischen Marienthal und Jenfeld zusammengearbeitet. Ihre Ergebnisse stellen sie am 12. Juni im Literaturhaus vor – und hier im gemeinsamen Interview.

DIE ZEIT: Einen Roman mit Schülern schreiben, wie soll denn das gehen?

Katharina Hagena: Das habe ich mich auch gefragt. Ich brauche vier Jahre für einen Roman. Und nun das Ganze in acht Doppelstunden.

Alexander Posch: Schreiben ist zudem was Einsames und Egozentrisches. Aber als Experiment hat es mich verlockt.

ZEIT: Was wollten Sie den Schülern vermitteln?

Hagena: Dass am Anfang jeder Geschichte die genaue Wahrnehmung steht. Meine Klasse hat eine perverse, blutrünstige Schülerin entworfen, die im Schulkeller Menschen ermordet. Nach und nach haben wir ihr eine Geschichte gegeben: Sie hatte einen toten Vater, eine drogensüchtige Mutter und eine Schwester, auf die alle Liebe fiel. Die Schüler konnten über das Schreiben lernen, sich in eine andere Person hineinzuversetzen, egal wie fies und ekelig die ist. Schreiben als Schulung der Empathie.

ZEIT: Sollte man als Literat nicht lieber den Eigensinn der Kunst vermitteln?

Hagena: Das legt der Projektname "Schulhaus-Roman" nahe, den ich für verfehlt halte. Roman heißt ja immer gleich: autonomes Kunstwerk. Das ist natürlich Unsinn bei einem Text von 24 Kindern, die selbst vielleicht noch nie einen Roman gelesen haben und von denen viele, einschließlich der wenigen deutschen Muttersprachler, über keine Sprache verfügen, in der sie sich schriftlich ausdrücken können.

Posch: Bei meiner Klasse haben sich auf die Frage, wer gerne schreibe, sieben Schüler gemeldet.

Hagena: Meine Schüler haben als Erstes gefragt: Sind Sie berühmt? Ich habe einfach mal gesagt: Ja. Sind Ihre Romane verfilmt worden? Ja. Wie viel Geld haben Sie dafür bekommen? Hunderttausend Euro. Können wir unseren Roman auch verfilmen lassen? Nicht ausgeschlossen. Worauf sie fragten: Und wer bekommt dann das Geld?

ZEIT: Unter welchem Genre würden Sie das Ergebnis Ihrer Arbeit zusammenfassen?

Hagena: Krimi! Thriller!

Posch: Jemand kommt neu in die Klasse und versucht sich zurechtzufinden: Das ist wohl ein Entwicklungs- oder Bildungsroman.

ZEIT: Welche Einflüsse konnten Sie feststellen?

Hagena: Amerikanische Filme. Die Dialoge gehen so: "Oh, ein Cop!" – "Hey, Officer ..." Der Lehrer heißt Mr. Cranky, und der Polizist hat den tollsten Namen von allen: Golden Beckham! Aus der Filmprägung ist viel Blutrünstiges, Mordlüsternes, Trauriges in den Roman gekommen. Es sagt womöglich auch etwas über das reale Leben und Umfeld meiner Schüler aus, dass sie das Heile-Welt-Ding nicht interessiert hat.

Posch: Bei uns waren Mobbing und Magersucht das Härteste, ansonsten gab es bei den Mädchen eine große Neigung zu harmonischen Stoffen. Die Jungs wollten auf keinen Fall was von Liebe hören und interessierten sich für Cliquenrivalität.

Hagena: Ich hatte verschleierte Mädchen und eine polnische Katholikin in der Klasse, daneben Jungs, die rumgemackert haben, immer mit Sonnenbrille im Haar. Doch der Unterschied zwischen den Geschlechtern fiel beim Schreiben nicht ins Gewicht. Vielleicht weil die kulturellen Unterschiede in der Klasse schon so groß waren.

ZEIT: Was hat Ihnen der Schulhaus-Roman gebracht?

Hagena: Meine eigene Wahrnehmung ist geschärft worden, ich war emotional sehr beteiligt und schätze, das hinterlässt Spuren in meinem Werk, auch wenn ich noch nicht weiß, auf welche Weise.

Posch: Ein Schüler hat mir am Ende gesagt: Deutsch ist beschissen, immer geht’s im Unterricht um richtig und falsch, das Roman-Projekt war jetzt mal was anderes. Diesen Raum jenseits von Richtig und Falsch zu eröffnen hat auch mir viel Spaß gemacht.