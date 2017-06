Das Omelett mit Kräutern ist ein Klassiker der französischen Küche. Sein Rezept: Man bereitet ein Omelett mit Kräutern zu.

Aber wir wollen uns die Sache ja nicht zu einfach machen. Anders, als es die Tradition will, rühren wir weder die Kräuter noch die Gewürze in die flüssige Eimasse, aus der unser Produkt entstehen soll. Denn erstens ist die Verteilung dieser Zutaten schwer zu kontrollieren, sie sind Feststoffe, die in der viskosen Flüssigkeit nach unten sinken. Doof. Zweitens ist ein rein hellgelbes Omelett von außen hübscher anzusehen, das ist jedenfalls die ästhetische Prämisse dieser Kolumne. Infolgedessen kommen die Kräuter zwischen die Schichten unseres baumkuchenartig aufgebauten Omeletts. Zu diesem Zweck reibe ich sie im Mörser fein und mische sie mit Frischkäse oder mit Eigelb und Frischkäse und streiche die Masse immer wieder auf den Teil des Omeletts, der schon fest ist. Er wird danach ja umgeklappt, und die Prozedur beginnt von vorn.

Welche Kräuter? Am liebsten Estragon. Petersilie geht auch. Ungern Oregano, es sei denn, ich mache ein Omelett, das wir omelette à la pizzaiola nennen können: präsentiert mit einem Klacks selbst eingekochten Tomatenpürees sowie leicht erhitzten dünnen Streifen von Salami. Das gibt es bei uns allerdings selten, es streift doch hart die Grenze zum Rustikalen.

Apropos Tomate. Ich halte nicht viel davon, die Eimasse mit Tomatenmark rötlich zu färben, das ist zu banal. Entweder lege ich frische Tomatenstreifen (Tomate aushöhlen, das Äußere zurechtschneiden, den Saft für die Aromatisierung einer Sauce nutzen) neben oder auf das Omelett, oder ich schneide diese in Würfelchen und dünste sie, oder ich bereite eine Tomatensauce auf Sahnebasis zu, das allerdings ist eine recht mächtige Variante.

Welche Gewürze zum tomatisierten Omelett? Paprikapulver, Piment d’Espelette, Cayennepfeffer oder auch mal ein bisschen Curry (Vorsicht, schmeckt sehr durch). Kreuzkümmel für die Kreuzkümmelfraktion. Lieber weißen als schwarzen Pfeffer, auch wegen der animalischen Noten der weißen Körner. Ja, Körner! Pfeffer schmeckt nur frisch gemörsert (oder gemahlen).

Was mir gefällt, wenn ich Farbe möchte, ist diese Methode: Auf der erstarrten Oberfläche des Omelett-Halbmonds verstreiche ich etwas Butter mit Paprikapulver, das ergibt eine einheitliche rote Schicht. Sehr cool ist auch, statt der Butter das rötliche und süßlich schmeckende Olivenöl zu benutzen, das in der Pfanne bleibt, wenn ich vorher ein paar Streifen rote Paprika gedünstet habe. Auch die sind eine schöne Beilage.

Zutaten für das Paprika-Omelett: eine rote Paprika, weißer Pfeffer

Für das Basis-Omelett (2 Personen): 6 Eier, weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, Salz, Tabasco, Worcestersauce, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersoße ins Eigelb und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten etc.