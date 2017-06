Der Erste, der sich der Bank an diesem Tag nähert, ist ein Mann, der dieselbe Farbe hat wie ihre Beine. Ganz grau ist er. Seine Haare, sein Stoppelbart, seine eingestaubte Sportjacke. Genau wie sie scheint er einiges erlebt zu haben, wie er so auf sie zukommt mit seinem Rucksack, die ersten Sonnenstrahlen fallen durch das satte Grün der Blätter. Der Mann heißt Valerin, und er hat jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor der Rewe aufmacht, bei dem er die Flaschen dieser Nacht abgeben will. Es ist 8.15 Uhr, als er den Rucksack auf ihrer hölzernen Sitzfläche abstellt und erst einmal tief seufzt. Dann setzt sich Valerin, zündet einen Zigarillostummel an und erzählt so eine Art Geschichte.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden