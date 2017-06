Die einvernehmliche Trennung existiert nur in Pressemitteilungen. In der Wirklichkeit herrscht selten Einmütigkeit – höchstens was das Ausmaß der Resignation angeht. So wie in der Liebe das eherne Gesetz der Asymmetrie herrscht, dass nämlich stets einer mehr liebt als der andere, gilt auch für Trennungen das Gesetz, dass immer einer von beiden heftiger davonstrebt. Alles andere ist begütigendes Geschwätz. "Wir haben uns halt auseinanderentwickelt." In Wahrheit hat sich vor allem einer auseinanderentwickeln wollen und muss nun mit dem schlechten Gewissen leben. Das Schuldgefühl dessen, der heimlich nur allzu gut spürt, dass er nicht mehr festhalten wollte, ist die Mutter aller Trennungslügen: "Schau mal, Schatz, für dich ist es doch auch besser so." Oder: "Du warst doch auch nicht mehr glücklich." Im Wörtchen "doch" verrät sich der Betrug, der lediglich vorgibt, die Selbstachtung des Verlassenen schonen zu wollen.

