Das Ding sieht aus wie ein großer Zuckerhut. Mit abgebrochener Spitze, die aus einer überhängenden Wand schräg nach unten ragt. Daran sollen die Hände Halt finden. Nummer 120 steht mit beiden Füßen auf einem Tritt, der so groß ist wie eine Grapefruit. Erschwerend kommt hinzu, dass der Zuckerhut so weit weg ist, dass ein Sprung nötig ist, um ihn zu erreichen. Also geht Nummer 120 auf der schmalen Trittfläche in die Hocke und federt in die Luft. Erreicht den Griff. Rutscht ab. Und stürzt.

Nummer 120 ist keine Figur aus einem Computerspiel. Sie heißt Hannah Schubert, ist 19 Jahre alt, stammt aus Innsbruck und bestreitet einen Wettkampf im Sportklettern: den Austria Climbing Boulder Cup in Bürs, einem Dorf in Vorarlberg. Schubert hat ein schmales Gesicht, ihr dunkelblondes Haar bändigt sie zu einem Pferdeschwanz. Sie ist 1,58 Meter groß, wiegt 50 Kilo und trägt das grüne Nationaltrikot der Sportkletterer. Denn sie gehört zum Olympiakader des Kletterverbands Österreich (KVÖ), und sie hat ein großes Ziel vor Augen: In drei Jahren will sie bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten. Dort werden erstmals Medaillen im Sportklettern vergeben. Schon jetzt sagen manche Österreicher: Endlich haben wir eine Chance, bei den Sommerspielen auf dem Stockerl zu stehen. Vielleicht sogar ganz oben.

Bei Wettbewerben wie jenem in Bürs wärmen sich die Profikletterer mit Blick auf Tokio schon einmal auf. Die Zuschauer in der Kletterhalle, die im Industriegebiet an der Rheintalautobahn liegt, feuern Hannah Schubert an: "Geht scho!" Dreimal versucht sie sich an der Route mit dem Zuckerhut, dreimal scheitert sie. Schnauft durch, reibt sich die Hände mit Magnesiapulver ein und versucht sich am nächsten Parcours. Dort erreicht sie den Topgriff am oberen Ende der Wand, hält ihn drei Sekunden mit beiden Händen, dafür gibt es zwei Punkte. Hinterher sagt Schubert befriedigt: "Ich hab mich ganz schön zerstört."

Beim Bouldern – der Begriff stammt vom englischen Wort für Felsblock – geht es darum, eine viereinhalb Meter hohe Wand mit maximalen Schwierigkeiten zu bewältigen. Es gibt künstliche Griffe und Tritte aus buntem Plastik, dabei ist der Kletterer nicht durch ein Seil gesichert. Das Gute am Bouldern: Wer stürzt, fällt weich. Im Gegensatz zum harten Fels im Gebirge fühlt sich der Boden unter dieser Hallenwand an wie ein Wasserbett.

Das entspricht der atemraubenden Entwicklung, die das Klettern durchlaufen hat. Was mit lebensgefährlichem Bergsteigen am wilden Fels begann, wurde zu einem risikominimierten Freizeitvergnügen für die breite Masse mitten in der Zivilisation. In Arco am Gardasee wurde 1988 der legendäre Wettkampf Rockmaster erstmals an einer künstlichen Kletterwand ausgetragen. Weil sich die bunten Plastikgriffe auch in einer Halle anschrauben lassen, weil ein Dach vom Wetter unabhängig macht, weil weiche Matten Stürze dämpfen, wurde das Sportklettern schnell zum urbanen Ganzjahressport.

In allen Großstädten, aber auch in vielen kleineren Orten wie der 3.200-Einwohner-Gemeinde Bürs, wurden Kletterhallen gebaut. In Tirol lässt sich der Boom studieren. Das Tivoli in Innsbruck wurde zu klein, ein neues, Mitte Mai eröffnetes Kletterzentrum setzt jetzt Maßstäbe: Baukosten 12,3 Millionen Euro, mehr als 5.000 Quadratmeter Kletterfläche, einfache Boulderrouten für Kinder und schwierige Parcours für den Olympiakader, dazu genug Platz für Zuschauer und Fernsehteams. Mitte Juni finden hier österreichische Staatsmeisterschaften statt, im September die Jugendweltmeisterschaften.

Der heute 26-jährige Innsbrucker David Lama wurde schon mit 15 Jahren zum zweiten Mal Jugendweltmeister im Sportklettern. Als er genug hatte von den Plastikgriffen und sich draußen in der Natur an schwierige Berge wagte, wurde er von den Alpinisten als "Hallenfuzzi" verspottet. Heute diskutiert die Szene, welche Chancen er in drei Jahren auf eine olympische Medaille hätte. Aber Michael Schöpf, der Sportmanager des KVÖ, urteilt nüchtern: "Alles Nachtrauern bringt nichts – David hat klar gesagt, dass die Halle ihn nicht mehr reizt und Olympia für ihn nicht infrage kommt."

Hannah Schubert ist ein Kind der Plastikgriffe. Schon mit sechs Jahren begleitete sie ihren großen Bruder in die Halle – Jakob Schubert ist Weltmeister im Sportklettern. "Seither hab ich keinen anderen Sport mehr probiert", sagt Hannah Schubert, "weil das Klettern so vielseitig ist." Bergtouren mit stundenlangem Zustieg wären ihr ein Gräuel, schon vor dem Joggen drückt sie sich, wann immer es geht. Im Trainingslager klettert sie am echten Fels. Irgendwann möchte sie eine Route im exorbitanten Schwierigkeitsgrad 9a probieren – aber das habe Zeit, sagt sie: "Felsklettern kann man auch noch, wenn man älter ist."

Noch geht Hannah Schubert zur Schule, zugleich trainiert sie siebenmal pro Woche in der Halle. Zwängt ihre nackten Füße in Kletterschuhe, die so eng sind, dass sie nach jedem Boulder gleich die Klettverschlüsse aufmacht, wie ein Skirennläufer im Ziel die Schnallen seiner Stiefel. Auf ihren Zehenrücken haben sich Hornhautwülste gebildet, millimeterdick.