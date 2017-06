Das Haus, der Schreibtisch und die Zeit, die man im Haus und am Schreibtisch verbringt. "Das Wohnzimmer, Holzboden, erd- und grasfarbene Möbel, zwei Sessel und ein Wohnzimmertisch, von Büchern bedeckt." Der Blick fällt auf einen Baum, Wald, ein Vogel fliegt auf. Was passiert? Nicht viel. Oder alles, worauf es ankommt. "Mächtig wie Gewitter strömt der Sommer herein." Und: "Die Stadt dort unten, jeden Tag ersteht sie aufs Neue." Es stirbt aber auch die geliebte Mutter und kurze Zeit später sogar Ehefrau Agnete und lässt den Mann allein mit den Kindern und der Ratlosigkeit und dem "langsamen Schock", der "nie enden" wird. "Ich saß an ihrem Bett, als sie starb. Hatte die Hand auf ihr Herz gelegt und spürte, dass es zu schlagen aufhörte." Doch das Schlimmste, schreibt Tomas Espedal, sei nicht der Tod gewesen, denn auf den war er seit Monaten vorbereitet. Das Schlimmste war: "Du wirst aus dem Haus getragen."

Biografie, Tagebuch, Briefe heißt das neue, alte Buch des norwegischen Autors Tomas Espedal; ursprünglich waren es drei eigenständige kurze Bände, erschienen 1999, 2003 und 2005, die der deutsche Verlag nach Espedals Erfolgen Wider die Kunst und Wider die Naturnun gesammelt herausbringt. Und es ist ein schöner Zufall, dass man jetzt Espedals Erzählanfänge auf Deutsch entdecken kann, während gleichzeitig Karl Ove Knausgård seine Mammut-Selbst- und -Familienausschlachtung Min Kamp mit dem 1.200-Seiten-Backstein Kämpfen zum Abschluss bringt. Knausgård und Espedal, die bekanntesten norwegischen Autoren, gelten als literarische Geschwister; beide halten nichts vom sogenannten Realismus und genauso wenig vom fiktiven Erzählen. Roman, Essay, Bericht – bei ihnen alles eins. Beide nutzen und verarbeiten die eigene Existenz, doch der Unterschied könnte größer kaum sein. Während Knausgård dem eigenen Leben rasend hinterherschreibt, schöpft Espedal aus ihm, und das ist etwas völlig anderes; während Knausgård seinen Alltag plündert und jedes intime Detail in seinen Erzählstrom hineinreißt, sitzt Espedal scheinbar nur und schaut und wartet darauf, was sich aus der Begegnung zwischen ihm und der Stille ergibt. "Mir wurde früh klar, dass meine eindrucksvollsten Erlebnisse dort stattfanden, wo nichts geschah, hinter einer Tür, in einem Schrank versteckt, in der Dunkelheit hinter den Gardinen oder in den langen Stunden, in denen ich tief im Gras und im Moos lag." Da sein, wo nichts geschieht. Denn genau dann geschieht natürlich doch etwas. Etwas, worüber zu schreiben lohnt, auch wenn es nur unzureichend in Worte zu fassen ist. Wenn Knausgård der romantische Krieger ist, auf der Suche nach radikaler Ungeschütztheit und Authentizität, dann ist Tomas Espedal ein Mönch, ein listiger, geduldiger Meister der Durchlässigkeit. Mönchisch allerdings nur in seiner Wahrnehmung und was seine Besitzverhältnisse angeht. Du hast ja nix, nicht mal Möbel, sagte ihm einmal der Vater entsetzt. Abgesehen davon ist auch in Espedals Leben einiges los: Kneipenbesuche, Alkoholexzesse, Wanderungen, Städtereisen mit und ohne weibliche Begleitung. Sex. Wer Wider die Natur gelesen hat, diese Biografie eines Liebenden, weiß, wie heftig Espedal fühlt und begehrt. Nur bleibt am Grund seines Erzählens jener Bewusstseinsfunke spür- und sichtbar, der einem beim Lesen das beruhigende Gefühl gibt: Hier schreibt ein wissender Mensch. "Es gehört nichts dazu, zu reisen, neue Orte zu sehen, schwieriger ist es, jeden Tag dieselbe Strecke zu gehen, dieselben Orte zu sehen, auf eine neue Weise, vielleicht, aber dennoch, dieselben Straßen, dieselben Häuser, um einen neuen Gedanken zu finden, eine ganz neue Art, derselbe zu sein."

Reden wir also von Häusern und Schreibtischen und Fenstern und dem, was bei Tomas Espedal auf einer einzigen Seite mit den immer gleichen Motiven immer wieder neu geschieht. Denn die meisten dieser Notizen, Briefe (mehr an ein diffuses Gegenüber oder sich selbst gerichtet) und Anrufungen sind nicht mal eine Seite lang und tragen Titel wie Hinaus oder Hochzeit, Bühne, Frühling oder einfach nur Vor. Zu sagen, diese Miniaturen handelten von der Atmosphäre seiner Arbeiterkindheit, vom Baden mit der Tochter, von den Erinnerungen an seine Mutter und an Agnete, führte schon in die Irre. Es sind Vergegenwärtigungen, in denen fantastische Verschiebungen stattfinden, ohne dass die Szenerie jemals den Boden des Wirklichen ganz verlassen würde. Die Texte sind traumhaft, aber keine Traumprotokolle. Espedal lässt entstehen und vergehen, Figuren, Bilder werden deutlich, durchscheinend, ziehen andere nach sich, verwandeln sich; Personen werden zu Gegenständen oder tragen plötzlich das Gesicht des Erzählers, und nach zehn oder zwanzig Zeilen ist auch das wieder verpufft. Es ist Magie, nur ohne Trickserei, ein "Fest der Langsamkeit" und wirkt dabei natürlich wie Atmen.

Häuser und geschlossene Räume sind deshalb zentral bei Espedal, weil sie so dankbare Schattentheater sind, weil sich in ihnen das Spiel von An- und Abwesenheit wie von allein ereignet. Man braucht nur hochzuschauen – selbst die Luft ist gegenständlich –, und eine angelehnte Tür, durch die der Blick ins leere Nachbarzimmer fällt, bleibt ein Rätsel. Häuser sind aber auch anschmiegsam und irreal und spiegeln vor allem die wechselnden Zustände ihrer Bewohner: "Ich bin fast nie zu Hause, und auf diese Weise wohne ich hier, diese doppelte Abwesenheit füllt die Wohnung an, richtet sie ein mit den Straßen, durch die ich gehe, den Orten, an denen ich schlafe, Staub von anderen Orten, Reste von Reisen, der Geruch von Süßwasser, Geräusche einer Stadt, die ich nie gesehen habe. Aber wenn ich nicht hier bin, ist alles normal. Dann ist diese Wohnung nichts als ein Zuhause, das wartet. Ein Wartehaus."

Manchmal entstehen Häuser überhaupt erst aus dem Bewusstsein des Sitzenden und im Akt des Schreibens – meint man zumindest. "Das Haus wird vom Schreibtisch aus gebaut, die Terrasse wird im Buch konstruiert, und jedes Mal, wenn eine Tür geöffnet oder geschlossen wird, fange ich unwillkürlich an zu schreiben." Das ist so ein Espedal-Satz, und das Entscheidende verbirgt sich in seiner zweiten Hälfte. Nachdem der Autor das Haus durch seine Benennung erst erschafft, ist im zweiten Teil des Satzes das Haus wieder vor dem Autor da, umschließt ihn wie ein Gehäuse und animiert mit seinen Geräuschen zum Schreiben. So entsteht die betörende Espedal-Zwischenwelt, dieser Zwischenzustand, in dem nicht klar ist, wo – um im Bild zu bleiben – das eigene Ich aufhört und die Wand der Außenwelt beginnt. Espedal spielt mit der Verschmelzung, mit der Auflösung wie mit dem Feuer. Warum? Weil dort das Staunen am größten ist, die Freude über das Sosein der Welt. Und weil er – natürlich – in diesem Zwischenzustand den Toten fast so nah kommt wie den Lebenden.

Ähnlich wie Peter Handke wirkt Tomas Espedal an einer Welt der Verbundenheit, die nur so lange andauert, wie sich der Stift über das Papier bewegt. Danach beginnt das Spiel von vorn. Der Schreck, die Hilflosigkeit, der nagende Schmerz und der Unglaube. "Es müsste möglich sein, und wäre es in der losen Luft, ein Baugerüst aus Schatten zu errichten."

Aber es ist möglich, möchte man rufen. Wir halten dieses luftleichte Baugerüst aus Schatten doch in Händen. Was Literatur alles vermag, ohne Geschichten zu erzählen – mit diesem Buch kann man es glücklich erleben.

Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel; Matthes & Seitz, Berlin 2017; 347 S., 25,– €, als E-Book 19,99 €