Lektion 1: Reisekosten kalkulieren

Die Deutschen geben mehr als alle anderen Völker für Reisen aus. Einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zufolge haben sie im laufenden Jahr für Urlaubsreisen rund 1.020 Euro pro Kopf zur Verfügung, knapp fünf Prozent ihres jährlichen Nettoeinkommens. Selbst in wirtschaftlich schlechten Zeiten sinken die Ausgaben kaum.

Aber wie weit kommt man mit dem Geld? Wie teuer ist ein Tag in Indonesien, in Neuseeland, in Hongkong? Helfen kann das Bundesfinanzministerium. Ja, richtig gelesen. Auf dessen Website findet man unter dem Stichwort "Steuerliche Behandlung von Reisekosten" eine Tabelle mit Pauschbeträgen für den Verpflegungsmehraufwand und die Übernachtungskosten im Ausland. Die Tabelle ist zwar für Geschäftsreisen gedacht. Aber sie liefert auch eine Vorstellung davon, wie viel man fürs Essen pro Tag einplanen sollte. In Indonesien wären das 38 Euro, in Hongkong 74 Euro und in Neuseeland 47 Euro. Für Länder mit großen regionalen Unterschieden sind sogar einzelne Städte aufgeführt. Etwa Rom (52 Euro) oder Mailand (39 Euro). Im übrigen Italien ist es ein wenig günstiger (34 Euro). Die Tabelle liefert auch Anhaltspunkte, wie teuer gute Hotels in den jeweiligen Ländern sind.

Eine Möglichkeit, diese Ausgaben von vornherein zu deckeln, sind All-inclusive-Pakete. Wer jetzt an Bierleichen am Pool denkt, dem sei gesagt, dass es heute eine breite Auswahl gibt. Beliebt sind All-inclusive-Angebote etwa bei Familien. "Dann kann die Tochter sich jede Stunde eine Cola holen, ohne dass die Eltern andauernd die Brieftasche zücken müssen", sagt Ellen Madeker vom Deutschen Reiseverband. Es gibt auch Reisen, bei denen Sportangebote inklusive sind. Das lohnt sich umso mehr, je häufiger man im Urlaub auf dem Tennisplatz steht.

Lektion 2: Urlaub buchen

Sind die grundlegenden Fragen – Wohin? Wie teuer? – geklärt, gilt es, möglichst günstig zu buchen. Dabei können schon kleine Tricks eine große Wirkung haben, wie Untersuchungen des Hamburger Start-ups eBlocker für ZEIT GELD zeigen. Das Unternehmen entwickelt eine Software, mit der sich beim Surfen im Netz die Angabe manipulieren lässt, von wo aus und mit welchem Gerät man unterwegs ist. Beides hat großen Einfluss auf die Preise, wie Stichproben zeigen: Wer zum Beispiel Mitte Mai eine Buchung für ein Hotel über die Vergleichsplattform Check24 vornehmen wollte, hätte bei einer Buchung mit dem iPhone pro Nacht bis zu 89 Euro mehr zahlen müssen als bei einer Buchung mit dem Notebook. Auf dem Portal Expedia.de hingegen konnte eine Buchung mit dem iPhone sogar um 26 Euro billiger sein. Ähnliche Unterschiede kann es bei Mietwagen-Buchungen geben. Unter dem Strich lässt sich zwar nicht sagen, ob eine Buchung übers Handy immer teurer oder billiger ist als mit dem Notebook – es kann sich aber auszahlen, vor der Buchung die Preise mit jedem Gerät einmal abzufragen und zu vergleichen.

Zudem kann es sich lohnen, Flug, Hotel und Transfer einzeln zu buchen, statt auf Pauschalangebote zu vertrauen. Das zeigt eine Studie des Verbraucherportals Finanztip aus dem Jahr 2014. Bei 31 von 40 überprüften Pauschalreisen war es billiger, individuell zu buchen. Allerdings haben auch Pauschalreisen einige Vorteile. Zum Beispiel gibt es eine Reiseleitung vor Ort. Und der Reiseveranstalter kümmert sich um einen Ersatzflug, sollte die Airline pleitegehen. "Bei einer Pauschalreise sind Verbraucher besser abgesichert", sagt Madeker. Wer darauf verzichten kann, spart laut Finanztip oft mehr als zehn Prozent.

Lektion 3: Reise vorbereiten

Vor einer Reise sind manchmal teure Impfungen nötig, Hinweise dazu gibt es unter anderem auf der Internetseite des Auswärtigen Amts. Es informiert auch über gängige Zahlungsmittel, Obergrenzen für die Einführung von Bargeld und Kostenfallen in einzelnen Ländern. Ein wichtiger Rat lautet: Reisende sollten nicht nur auf ein einziges Zahlungsmittel setzen, sondern einen Teil in bar mitnehmen und für den Rest eine Karte.

Weil die Kosten je nach Urlaubsland sehr unterschiedlich sind, sollte man sich vorher bei seiner Bank erkundigen, wie viel Gebühren beim Bezahlen anfallen und wo man am günstigsten Geld abhebt. Beim Abheben sollte man außerdem nicht die Option "direkt in Euro abrechnen" wählen, denn das ist meist mit hohen Zusatzgebühren und einem schlechteren Wechselkurs verbunden, als wenn man in Fremdwährung abhebt und der Hausbank das Umrechnen überlässt. Ratsam ist es auch, eine Telefonnummer zu notieren, unter der man seine Karte bei Verlust sperren lassen kann.

Und wo wir schon bei ärgerlichen Dingen sind: Im Ausland krank werden kann man leider auch. Es empfiehlt sich deswegen, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, auch in Europa. Zwar ist man in vielen EU-Ländern über seine Krankenkasse versichert, aber eine private Police deckt weitere Leistungen ab, zum Beispiel den Rücktransport. Auslandsreise-Krankenversicherungen gelten meist für ein ganzes Jahr und verlängern sich oft automatisch, kosten aber nur wenige Euro. Das Kleingedruckte sollte man gründlich lesen. Darin steht zum Beispiel, wie viele Tage man sich maximal im Ausland aufhalten darf, damit die Police gültig ist.

Wenn man eine Reise bucht, wird außerdem oft eine Reiserücktrittsversicherung angeboten. Sie kommt für Storno- oder Umbuchungsgebühren und die Anzahlung oder die gesamte Zahlung des Reisepreises auf, wenn man eine Reise nicht antreten kann, etwa wegen einer schweren Krankheit oder eines Todesfalls. Bei vielen Policen gibt es aber einen Selbstbehalt.

Lektion 4: Anreisen

Von Johann Wolfgang von Goethe stammt das Zitat: Man reist nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Allerdings war Goethe mit der Postkutsche unterwegs, heute hingegen wollen die meisten Reisenden möglichst schnell ankommen. Und ärgern sich, wenn Flugzeug oder Bahn stark verspätet sind.

Immerhin: Airlines müssen Fluggästen zwischen 200 und 600 Euro Entschädigung zahlen, wenn der Flieger mit drei oder mehr Stunden Verspätung sein Ziel erreicht. Wie viel genau, hängt von der Entfernung ab. Bei der Bahn gibt es ab einer Stunde 25 Prozent des Fahrpreises, ab zwei Stunden die Hälfte zurück – solange nicht "unvermeidbare Umstände" vorliegen, zum Beispiel extreme Wetterlagen.