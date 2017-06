Was Donald Trump sagt, ist ja immer nur seine Version der Wahrheit. Aber womöglich lag der US-Präsident mit einer Diagnose richtig, als er im Wahlkampf die Lage an den US-Börsen als "big, fat, ugly bubble" beschrieb. Seitdem sind die Aktienkurse nochmals um 15 Prozent gestiegen. Der Dow Jones kletterte im Mai zwischenzeitlich auf mehr als 21.000 Punkte – Rekord. Gibt es sie also, die dicke, fette, hässliche Blase?

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich anschauen, woher die hohen Kurse kommen. Und daran hat Trump erheblichen Anteil. Denn mit seiner Wahl wurde aus dem Blasenwarner auch noch ein Vielversprecher. Kaum war er im Amt, jubelte die Börse. Strafzölle gegen China? Wunderbar für die Stahlaktien United States Steel und Steel Dynamics. Die Ausweitung des Militärhaushaltes um 54 Milliarden Dollar im Jahr 2018? Gut für die Aktien von Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin. Nach mehr Öl bohren? Fantastisch für den Ölkonzern ExxonMobil. Die Krankenversicherung Obamacare abschaffen? Schön für Aktien von Pharmakonzernen wie Merck und für Versicherungsunternehmen.

Und dann will der Präsident ja auch noch die Unternehmenssteuern senken und US-Konzernen erlauben, ihre im Ausland geparkten Billionen zu niedrigen Steuern in die USA zurückzuholen. Alles wunderbar, auch für die kleineren Firmen, sagt Nicolas Janvier von der Vermögensverwaltung Columbia Threadneedle Investments. Könnte man meinen.

Doch bislang fußt der Börsenboom vor allem auf großen Erwartungen, weniger auf dem Fundament solider Erfolge. Sicher, der amerikanischen Wirtschaft geht es gut: Sie wächst um drei Prozent im Jahr, und die Arbeitslosenquote liegt bei nur 4,7 Prozent – für Ökonomen ist das schon fast Vollbeschäftigung. Und doch rechtfertigt die gute Wirtschaftslage den Boom der Börse nicht mehr.

Das zeigt sich, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis von US-Aktien betrachtet. Es misst, in welchem Verhältnis der Aktienkurs zu den Gewinnen pro Aktie steht; ein Wert von 17 bedeutet zum Beispiel, dass der Preis der Aktie 17-mal höher ist als der Jahresgewinn, den das Unternehmen pro Wertpapier erzielt hat. Je größer der Wert, umso teurer ist eine Aktie also; je niedriger, umso günstiger ist eine Aktie. Betrachtet man die 500 größten Konzerne der USA, zeigt sich: Ihr Börsenwert ist mehr als 30-mal so groß wie ihre um Preissteigerungen bereinigten Gewinne. Das ist fast doppelt so viel wie im historischen Durchschnitt.

Man kann also sagen: Amerikanische Unternehmen sind zurzeit sehr teuer – und die US-Börsen überhitzt. Außerdem gab es schon länger keine schärfere Korrektur, also keine Phasen, in denen die Kurse fallen.

All das wäre nicht so dramatisch, würde Trump seine Versprechen einlösen. Aber ihm gelingt nicht, was er verspricht. Abschaffen von Obamacare? Das schaffte Trump nur teilweise. Austritt aus dem Klima-Abkommen von Paris? Das will nicht einmal seine Tochter. Das große Bauprojekt der Mexiko-Mauer? Wurde aus Kostengründen zurückgestellt. Massive Infrastruktur-Investitionen? Nur mithilfe der Privatwirtschaft, alles andere wäre zu teuer. Und die angekündigten Steuersenkungen, der vielleicht wichtigste Treiber des Börsenbooms? Sehen selbst seine Verbündeten kritisch.

Es gibt also gute Gründe, den Börsen in den USA zu misstrauen. Daran ändert auch nichts, dass zum Beispiel die US-Bank Morgan Stanley eifrig Wertpapiere kauft und von einem Anstieg der Kurse ausgeht. Auch nicht überschätzen sollte man, dass manche Analysten es nun für eine Stärke halten, wenn Trump seine Versprechen nicht hält, etwa weil das dem Land bisher einen Handelskrieg erspart hat. Nein: Solche Argumente dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gefahr groß ist, mit US-Aktien Schiffbruch zu erleiden – zu groß für Privatanleger jedenfalls. Sie laufen Gefahr, größere Risiken einzugehen als beabsichtigt, warnt Mohamed El-Erian, oberster Wirtschaftsberater der Allianz. Höchste Zeit also, Trump beim Wort zu nehmen – und der fetten, hässlichen Blase auszuweichen.