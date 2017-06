Das Weiße Haus hatte auch Tim Phillips in den Rose Garden eingeladen. Er sollte dabei sein, wenn Donald Trump seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen bekannt geben würde. Denn das war der Moment, auf den Phillips seit Jahren hingearbeitet hat. Doch statt in glühender Hitze seinem Präsidenten zu lauschen, saß Phillips vergangenen Donnerstag in einem klimatisierten Saal in Los Angeles und sammelte schon Geld für sein nächstes großes Ziel, die radikale Senkung der Steuern.

Phillips ist der Präsident von Americans for Prosperity, einer ultralibertären Organisation, die 2004 von Charles und David Koch gegründet wurde. Den Kochs gehört der in Kansas ansässige Öl- und Chemiegigant Koch Industries, das zweitgrößte Privatunternehmen der USA. Gemeinsam besitzen sie 96 Milliarden Dollar. Sie gehören zu den reichsten Menschen der Welt – und zu den fünf größten Umweltverschmutzern Amerikas.

Es gab noch einen Sieger an diesem Tag, und der war anwesend. Er saß zufrieden lächelnd in der ersten Reihe. Trumps Strategieberater Stephen Bannon hatte seit Wochen auf den Präsidenten eingewirkt, aus dem Klimaabkommen auszusteigen. Er will Amerika aus der internationalen Gemeinschaft herauslösen und zum autarken Nationalstaat machen. Dabei hat er Helfer. Die Familie, die Bannons Pläne seit Jahren mit Abermillionen unterstützt, besteht aus Robert und Rebekah Mercer, einem auf Long Island lebenden exzentrischen Hedgefonds-Milliardär und dessen Tochter.

An diesem Tag feierten also die mächtigsten Kräfte der amerikanischen Rechten einen gemeinsamen Sieg – obwohl sie sonst nicht viel verbindet.

Die Kochs sind eine Größe in der amerikanischen Politik. Mit ihrem Netzwerk aus Thinktanks, gesponserten Lehrstühlen und Handlangern wie Tim Phillips nehmen sie schon seit den Siebzigern Einfluss: gegen staatliche Sozialhilfe, gegen Krankenversicherung, gegen Steuern, Umweltauflagen und Finanzregulierung. Sie sind für internationalen Freihandel – und für Einwanderung, da diese billige Arbeiter heranschafft. In der Republikanischen Partei haben sie ihre radikale Ideologie längst tief verankert, es fehlte nur noch der passende Präsident. Trump mit seinem Protektionismus, der repressiven Einwanderungspolitik und dem gigantischen staatlich finanzierten Infrastrukturprojekt schien dieser Mann zunächst nicht zu sein. Charles Koch verglich einst die Wahl zwischen Trump und Clinton mit der zwischen Krebs und Herzinfarkt.

Die Mercers dagegen sind etwas Neues. Niemand in Washington kannte sie – bis Stephen Bannon Trumps Wahlkampf übernahm und sie ihn eigenhändig finanzierten. Die Mercers besaßen keine Organisation, kein Personal, keine Erfahrung, trotzdem sah es zuerst danach aus, als lägen sie im Kampf um die Macht in den USA vorn. Trump machte Bannon zum Chefberater, trat aus dem Freihandelsabkommen TPP aus, verhängte einen Einreise-Bann über sieben muslimische Länder, räsonierte über eine Grenzsteuer. Ein konservativer Kommentator der New York Times schrieb: "Die Partei Reagans ist tot. In unserem geteilten Land müssen sich die Konservativen in Richtung Nationalismus lehnen."

Dann geschah etwas Überraschendes. Der Muslim-Bann war so amateurhaft verfertigt, dass Gerichte ihn stoppen konnten. Trump ließ von der Grenzsteuer ab, und sein Vorschlag für die neue Krankenversicherung passierte zunächst das Repräsentantenhaus nicht. In seiner zweiten, verschärften Version hörte er sich dann plötzlich sehr nach Tim Phillips (und den Kochs) an.

Umverteilung nach oben Umverteilung nach oben Fünf Milliarden Dollar sollen die 20 reichsten Mitarbeiter in der Regierung besitzen, bis zu 700 Millionen allein Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. 2.200 Milliarden Dollar würden dem US-Haushalt durch die von Trump geplante Senkung der Unternehmenssteuer innerhalb von zehn Jahren verloren gehen. 200 Milliarden Dollar würden dem Staat im kommenden Jahrzehnt durch die geplante Abschaffung der Erbschaftsteuer entzogen – und den Erben erhalten bleiben. 14 Millionen Amerikaner könnten im nächsten Jahr ihre Krankenversicherung verlieren, wenn Trumps Reform im Kongress eine Mehrheit findet.

Was war geschehen?

Phillips’ Büro liegt im siebten Stock eines unscheinbaren Bürogebäudes in Arlington, zehn Autominuten vom Weißen Haus entfernt. 150 Leute arbeiten dort für ihn und koordinieren weitere 400 Mitarbeiter im Rest des Landes. Das alles muss man wissen – weder am Gebäude noch am Fahrstuhl weist etwas auf Phillips oder Americans for Prosperity hin. Für die siebte Etage gibt es keinen Fahrstuhlknopf. Wer dorthin will, braucht eine Chipkarte. Reporter sind unerwünscht. Tim Phillips schickt seinen Pressesprecher vor.