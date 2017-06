"Du nutzloser Mann", hat seine Frau gesagt. Was aber ist ein nutzloser Mann? Die Psychologin mustert Gökhan K. eindringlich. Es ist ein bizarres Duell, das sich vor den Richtern der Großen Strafkammer 2 abspielt.

Auf der einen Seite die ältere grauhaarige, üppige Frau in getigerter Weste, die sich schwer vorn auf dem Tisch abstützt. Und ihr gegenüber der hagere Angeklagte, der wie ein Schüler im gestreiften Oberhemd dasitzt, aufrecht, und kaum zu verstehen scheint, warum die psychologische Sachverständige ihm immer wieder diese Frage stellt.

Was also ist das, ein nutzloser Mann, Herr K.?

Herr K. antwortet: "Ein nutzloser Mann ist für mich kein richtiger Mann."

"Vor einem richtigen Mann hätte meine Frau Angst."

"Sie würde tun, was ich ihr sage."

Drei Antworten. Drei Erklärungen, warum Gökhan K., 44 Jahre alt, seine Frau niedergestochen hat.

Es war am 24. November vorigen Jahres, als Gülsen K., 43 Jahre alt, ihre Worte fast mit dem Leben bezahlt hätte. Als ihr Mann Gökhan mit dem Messer so oft auf sie einstach, dass sie nur dank einer Notoperation gerettet werden konnte. Bis dahin war es für sie ein Tag wie jeder andere. Sie kam vom Einkaufen, und ihr Mann saß im türkischen Café, wie immer. Sie musste vor dem Haus in Osdorf auf ihn warten, weil er ihr den Schlüssel abgenommen hatte, er wollte Kontrolle über sie. Sie saß auf dem Rand einer Sandkiste, als er endlich kam.

Sie durfte nicht alleine zur Arbeit oder zum Einkaufen gehen

Sie sagt: Er zog sofort ein Messer und stach zu. Er sagt: Sie stritten sich erst.

Nein, sie hatte keine Angst vor ihm, obwohl er sie schon so oft bedroht hatte. Sie beschimpfte ihn sogar, das behauptet zumindest er. Dieser Ausdruck sei gefallen, "nutzloser Mann". Da stach er zu, wieder und wieder. "Schlampe", schrie er dabei.

Nutzloser Mann. Eine Demütigung. Wieso führt eine Demütigung zu solcher Gewalt?

In Hamburg gibt es derzeit gleich mehrere Prozesse, in denen die Strafkammern Antworten auf diese Frage suchen. Jedes Mal müssen sich Männer vor Gericht verantworten, die ihre Frauen nach einer Zurückweisung töten oder ihre Gesichter so entstellen wollten, damit kein anderer sie bekommt. Sie alle haben auf eine Herabsetzung mit roher Gewalt reagiert.

Mohamad B., 50 Jahre alt, hat seine Ehefrau mit heißem Öl überschüttet. Er unterstellte ihr einen Liebhaber und wollte zeigen, dass er sich von ihr nicht demütigen lässt. Armin B., 56 Jahre alt, hat seiner Frau Salzsäure ins Gesicht gekippt. Sie hatte ihn für einen anderen verlassen. Mustafa A., 51 Jahre alt, wollte seine Frau an ihrem Arbeitsplatz, einer Bäckerei in Eidelstedt, zuerst mit kochendem Wasser überschütten. Als er sie verfehlte, stach er mit einem Messer auf sie ein. Sie hatte sich getrennt, er glaubte an eine Affäre. Und Gökhan K. hat zahllose Male zugestochen und zertrümmerte seiner Frau dann mit den Schuhen noch das Nasenbein.

Den Weg in diese Taten haben Demütigungen geebnet. Und Worte, die wie Waffen eingesetzt wurden. Kränkung und Gegenkränkung. Schlampe, Hure, Nutte. Die Worte schreiben dem einst geliebten Menschen eine verachtenswerte Rolle zu. Und sollen dadurch, so scheint es, einem körperlichen Übergriff die Berechtigung verleihen.

Ja, sagt Gülsen K., sie habe ihren Mann "nutzlos" genannt. Die 43-Jährige ist eine resolute Frau mit herben Zügen. Ihre Stimme ist leicht rau, als sie an jenem Morgen vor der Großen Strafkammer von ihrer Ehe erzählt. Sie fällt der Vorsitzenden Richterin immer wieder ins Wort, wenn die eine Zwischenfrage stellt, so dringend scheint das alles endlich rauszumüssen. Wie sie sich alleine um die vier Kinder kümmerte, weil ihr Mann sich nicht für sie interessierte. Wie er im türkischen Café saß, den ganzen Tag und Abend, statt zu arbeiten. "Warum?", fragt Gülsen K. aufgebracht. "Er ist doch nicht behindert!" Wie er das gemeinsame Geld verzockte und dann neues von ihr forderte.

Sie habe zu Hause alles geregelt, er habe gespielt. Aber sie war die "Schlampe". Wenn er nach Hause kam, habe er sie beschimpft, ihr Affären unterstellt. Wenn sie Sex hatten, habe er sie anschließend als "Nutte" verhöhnt, ihr gedroht, er werde sie kleinschneiden. Gülsen K. spricht aufgebracht, immer lauter, bis irgendwann die Tränen kommen. "Ich habe ihn nur nutzlos genannt. Das war zu viel für ihn", sagt sie leise.