DIE ZEIT: Herr Bundespräsident, im Standard stand einmal, Sie seien der österreichische Helmut Schmidt. Können Sie sich darauf einen Reim machen?

Alexander Van der Bellen: Nein. Helmut Schmidt war Bundeskanzler in extrem schwierigen Zeiten. In jeder Hinsicht war er eine viel bedeutendere Persönlichkeit als ich. Das Einzige, das uns verbindet: Ich war eine Zeit lang Mitglied der SPÖ, Helmut Schmidt natürlich Vertreter der SPD.

ZEIT: Ich glaube, der Vergleich hing damit zusammen, dass Sie sehr gerne rauchen.

Van der Bellen: Helmut Schmidt rauchte eine besondere Marke, parfümierte Menthol-Zigaretten.

ZEIT: Die Sie eher verachten?

Van der Bellen: Die verabscheue ich. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr.

ZEIT: Ihre politische Gemeinsamkeit haben Sie schon angesprochen. Beide waren Sie Mitglieder einer sozialdemokratischen Partei. Sie wurden aber in den 1980er Jahren aus der SPÖ entlassen, weil Sie die Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt hatten. Zufall oder Absicht?

Van der Bellen: Genau genommen weiß ich nicht, warum man mich aus der Kartei gestrichen hat. Ich habe mir das so zusammengereimt: Damals konnte man nicht per Überweisung zahlen. Es kam monatlich jemand an die Wohnungstür, und man musste sich anhören, wie toll die SPÖ sei. Darauf hatte ich keine Lust, es kam mir altmodisch vor.

ZEIT: Wollten Sie gar nicht raus aus der SPÖ?

Van der Bellen: Im Nachhinein habe ich mir gedacht, es ist ganz gut so. Erstens weil ein Intellektueller, für den ich mich damals gehalten habe, eigentlich Mitglied keiner Partei sein muss. Zweitens war das in der Zeit des Widerstands gegen den Bau des Donaukraftwerks Hainburg. Da war ich noch in der SPÖ und habe mitbekommen, dass die gar kein Verständnis dafür hatten, was da passiert. Und der dritte Grund waren Aussagen von meinem damaligen Freund Josef Cap – die er heute energisch dementiert –, das Boot sei voll.

ZEIT: Sie haben gesagt, Sie hätten sich damals für einen Intellektuellen gehalten. Ist das Koketterie? Haben Sie das Gefühl, Sie sind heute kein Intellektueller mehr, oder könnte das ein schädliches Branding sein?

Van der Bellen: Was ist ein Intellektueller? In der Politik ist es einfach etwas ganz anderes als auf der Universität, wo ich 30 Jahre verbracht habe. Es ist eine andere Gesprächskultur.

ZEIT: Es gibt auch etwas, das Sie ganz wesentlich von Sebastian Kurz unterscheidet.

Van der Bellen: Nur eines?

ZEIT: Sie haben erst im Alter von 50 Jahren ein wichtiges politisches Amt bekleidet. Was hat Sie motiviert, die Seiten zu wechseln und Berufspolitiker zu werden?

Van der Bellen: Dass ich Berufspolitiker werde, wusste ich damals noch nicht. Ich war wohl in einer Art milder Midlife-Crisis, wenn Sie so wollen. Als Professor an einer Universität tätig zu sein ist ein unerhörtes Privileg. Trotzdem hat man nach über 30 Jahren das Gefühl, es wäre schön, noch einmal etwas anderes machen zu können. So hat es sich eher zufällig ergeben.

ZEIT: Jetzt sind Sie ziemlich genau sechs Monate rechtmäßig gewählter Bundespräsident. Erwischen Sie sich manchmal noch beim Gedanken: Wie bin ich da bloß hineingeraten?

Van der Bellen: Schon als ich Parteiobmann der Grünen wurde, haben mein damaliger Sprecher Lothar Lockl und ich geblödelt: Wie konnte das passieren? So ähnlich ist es jetzt auch.

ZEIT: Macht Ihnen das Amt Freude?

Van der Bellen: Weitgehend, ja. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass es gleich in den ersten Monaten jede Menge Regierungskrisen gibt. Neulich sagte mir ein Altkanzler beim Besuch in der Hofburg: Man hat das Gefühl, Sie sind schon angekommen. Immerhin. Es ist schon etwas sehr Spezielles.

ZEIT: Was macht es so speziell?

Van der Bellen: Wenn Sie in der Hofburg die Stiegen hinaufgehen – Sie können mit dem Lift fahren, aber das ist nicht üblich –, betreten Sie einen gefühlsmäßig fünf Kilometer langen Gang, und links und rechts ist Habsburg pur. Das ist schon eine eigene Architektur. Das atmet etwas. Das atmet Maria Theresia.

ZEIT: Das Gebäude macht demütig?

Van der Bellen: Das soll eine gewisse Bescheidenheit erwecken, ja. Mit Tradition in der Politik ist es wie mit Tradition in der Musik. Ein guter Komponist muss die Tradition beherrschen und darauf achten, dass die Tradition nicht ihn beherrscht. So ähnlich scheint mir das in der Hofburg zu sein. Es ist schon gut, dass es diese Tradition gibt. Aber sie ist auch tückisch.

ZEIT: Haben Sie nach dieser ersten Zeit den Eindruck, es ist auch ein mächtiges Amt? Fühlen Sie sich mächtig?

Van der Bellen: Nein. Der Bundespräsident gilt als Staatsoberhaupt, das ist ja irreführend. In ganz wenigen Fällen, also wenn es nach der Nationalratswahl um die Regierungsbildung geht, ist der Präsident ziemlich frei in seinen Entscheidungen. Aber bei vielen Teilen meiner Tätigkeit handle ich auf Vorschlag der Bundesregierung. Streng genommen heißt das: Es ist ein Vorschlag, ich kann ihn also auch nicht annehmen. Bevor ich es vergesse, ich habe noch einen schönen Titel: Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Aber es ist halt wieder ein Titel, Österreich ist ja reich an Titeln. Oberbefehlshaber bedeutet ja nicht, dass er dem Befehlshaber, also dem Verteidigungsminister, einen Befehl erteilen könnte.