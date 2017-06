Ich habe ein Geheimnis. Und wie das bei Geheimnissen so ist, teile ich es ungern mit Fremden. Nicht dass es mir peinlich wäre. Was ich in meiner Jugend getan habe, tat ich aus Überzeugung und Neigung, nicht für Geld oder die Karriere. Ich habe bloß die Rechtfertigungen satt, die von mir verlangt werden, die abschätzigen Blicke meiner zumeist männlichen Kollegen und das Sekundenschweigen, wenn es mir nach dem dritten After-Work-Bier doch herausrutscht: Ja, ich bin ein Mann, und ich habe Gender Studies studiert.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden