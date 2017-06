Es war ein erbitterter Streit, der sich mit jeder Woche mehr ins Hysterische steigerte: Dürfen rund 200 Flüchtlinge nach Harvestehude ziehen? Wenn ja, welche? Und wie lange dürfen sie bleiben? Irgendwann sprachen manche von "Krieg", andere von "Häuserkampf".

Dann kamen die Flüchtlinge – und es war Ruhe.

Kaum eine Flüchtlingsunterkunft löste in Deutschland solch heftige Diskussionen aus wie die in Harvestehude, bei kaum einer läuft es seit dem Einzug der Flüchtlinge so reibungslos. Das belegen nun die Zwischenergebnisse einer Studie, die der ZEIT exklusiv vorliegen.

Ein Team um den Kölner Soziologen Jürgen Friedrichs hat an der Sophienterrasse 279 Anwohner befragt, rund 20 dort lebende Flüchtlinge und 22 Experten aus Politik und Verwaltung. Werden die Flüchtlinge im Viertel akzeptiert? Für diese Frage ist vor allem die Befragung der Anwohner interessant. Aus ihr formt sich ein präzises Stimmungsbild, anderthalb Jahre nach dem Einzug der ersten Bewohner ins ehemalige Kreiswehrersatzamt.

"Die Ergebnisse", schreiben die Forscher gleich zu Beginn, "sind überwiegend positiv". In Harvestehude haben laut Studie gut 73 Prozent der befragten Anwohner eine "positive Einstellung" zur Flüchtlingsunterkunft. Ein überraschend hoher Wert, erinnert man sich an die Ängste, die viele Anwohner zur Hoch-Zeit des Konflikts äußerten. Manche befürchteten, die Alten könnten nicht mehr allein vor die Tür gehen, ohne überfallen zu werden. Andere ängstigten sich, dass die Straßen voll sein könnten von Herumlungerern, der Begriff "Ghettoisierung" fiel. 220 Flüchtlinge sollten ursprünglich zwischen den weißen Villen einziehen. Das passt nicht, dachten viele.

Am Ende wurden es 190 Flüchtlinge, überwiegend Familien – und alles ist gut?

Die Befragung zeigt jetzt: Nur 1,4 Prozent finden, dass "zu viele" Flüchtlinge in Harvestehude leben. Rund ein Drittel ist im Gegenteil froh darüber, dass die Verteilung übers Stadtgebiet fairer gestaltet wurde, seit Flüchtlinge an der Sophienterrasse wohnen, mitten im Wohlstand. Mehr noch: Einige sehen die Flüchtlinge offenbar als eine Art wohltuenden reality check. Fast ein Viertel der Befragten hält es "für vorteilhaft", dass die Anwohner mit Flüchtlingen konfrontiert werden und gezwungen seien, ihre Vorurteile abzubauen.

Die Analyse der Forscher mündet in der Feststellung: "Für Harvestehude gewinnt man den Eindruck, die Kläger hätten nur einen sehr kleinen Anteil der Anwohner vertreten."

Die Wahrheit ist: Zu keinem Zeitpunkt war das gesamte Viertel gegen die Unterkunft. Früh, schon im Februar 2014, gründete sich die Flüchtlingshilfe Harvestehude, die seither unzählige Patenschaften vermittelt hat und sich unermüdlich um die Integration der neuen Nachbarn bemüht. Das zahlt sich nun aus.





Harvestehude Studie Box Die Ergebnisse 73,4 % der Harvestehuder haben eine positive Einstellung zur Flüchtlingsunterkunft 62,8 % sagen, der Zuzug von Flüchtlingen aus Ländern, in denen Krieg herrscht, sollte uneingeschränkt möglich sein 13,3 % stimmen der Aussage zu, "Nachbarn befürchten Unsicherheit, Lärm, Straftaten und eine Abwertung des Gebiets" 8,7 % sagen, der Zuzug von Flüchtlingen, die wegen wirtschaftlicher Not in ihren Heimatländern nach Deutschland kommen, sollte uneingeschränkt möglich sein 1,4 % sagen, es seien zu viele Flüchtlinge in Harvestehude

Die Untersuchung legt nahe, dass es sinnvoll sein kann, Flüchtlinge gerade in wohlhabenden Vierteln unterzubringen. Zwar hält sich in Harvestehude das Gerücht, Asylbewerber hätten keine Einkaufsmöglichkeiten, wenn sie an der Sophienterrasse wohnen, davon gehen 15,8 Prozent der Befragten aus. Ein Argument, das während der Debatte um die Unterkunft immer wieder geäußert wurde: Für die Flüchtlinge sei es deshalb ja kaum sinnvoll, ins Reichenviertel zu ziehen – was in den Feinkostläden allein die Butter koste! Besonders überzeugend war das nie, und so kommentieren nun auch die Soziologen: "Anzumerken ist, dass die Bewohner an der Sophienterrasse eine Minute bis zur Haltestelle eines Busses benötigen, der sie bis zum Hauptbahnhof bringt – und sie dort am Steindamm in einem arabischen Geschäft ihre Lebensmittel bekommen."

Vielmehr kann man annehmen, dass die Atmosphäre in Harvestehude für Flüchtlinge freundlicher ist als anderswo, nicht nur wegen des kurzen Wegs zur Alster und zum Steindamm.