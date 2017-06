Auf dem Schulhof ist der Teufel los. Neuerdings spricht er englisch. Doch selbst wer dieser Sprache mächtig ist, wird ihn nicht verstehen. Dafür sind einfach zu viele kryptische Begriffe in Umlauf: Pussy-Slapping, Fidget Spinner, Ice and Salt Challenge, Eyeball-Licking, Necknominate ...

All dies sind Dinge, mit denen Jugendliche sich heute angeblich so beschäftigen. Das behaupten jedenfalls Nachrichtenseiten und Elternforen, die sich über immer neue "gefährliche Schulhof-Trends" austauschen, stets im Tonfall tiefster Besorgnis. Es gibt betroffene Eltern, Experten und alarmierende Schlagzeilen. "Was Eltern über Pussy Slapping wissen sollten" – mit diesen Worten vermeldete jüngst Spiegel Online ein bizarres Ritual, das junge Mädchen sich ausgedacht haben. In der großen Pause schlügen sie einander zwischen die Beine (Pussy-Slapping) , woraufhin sowohl die Schlägerin als auch die Geschlagene in Gelächter ausbreche. Natürlich werde dabei gefilmt, und die Videos würden im Internet geteilt, wo es regelrechte Wettbewerbe in dieser Praktik gebe. Pussy-Slapping sei ein "Akt der Dominanz, mit dem ein junges Mädchen quasi symbolisch versucht, das Sexualorgan ihrer Nebenbuhlerin zu schädigen", so deutet ein hinzugezogener Neuropsychologe das Verhalten. "Sind Sie und Ihre Kinder auch betroffen? Schreiben Sie uns!", heißt es auf der Website von Focus Online im Tonfall der Selbsthilfegruppen.

Doch die Eltern sind schon mit der nächsten Gefahr beschäftigt: "Fidget Spinner: Wie gefährlich ist das Trend-Spielzeug?" Denn auch der dreigliedrige, etwas außerirdisch anmutende Kreisel, den es nun an jedem Kiosk gibt und mit dem Schüler jede freie Minute herumdaddeln, ist alles andere als harmlos, wie man bei Brigitte Mom lesen kann. Ein zehnjähriges Mädchen in den USA kam auf die Idee, ein Metallrädchen aus ihrem Fidget Spinner zu entfernen und in den Mund zu stecken. Beinahe wäre sie daran erstickt. Der Fall eines einzelnen Kindes, das ein Spielzeug zweckentfremdet – offenbar reicht das, um Eltern hierzulande massenhaft zu verunsichern.

Was treibt sie in ihre Angst? Wie kam es dazu, dass der Schulhof als ein Ort der Apokalypse wahrgenommen wird, an dem ständig neue Phänomene auftauchen, deren Name nie jemand zuvor gehört hat und die nur Experten zu verstehen scheinen?

Es gibt sie ja wirklich, die gefährlichen Phänomene mit englischem Namen. Cybermobbing ist so eines, das erhöhte Achtsamkeit von Eltern verlangt und ihre stete Alarmbereitschaft verständlicher macht. Natürlich sorgen sich Mütter und Väter um ihre Kinder und wollen sie beschützen.

Doch es gibt auch Kontrollwut. Ein übertriebenes Beäugen und Herumanalysieren an Kindern, die einfach nur versuchen, einigermaßen munter durch den Schulvormittag zu kommen. Die neuesten Albernheiten und Fiesitäten immer sofort einer psychologischen Ausdeutung zu unterziehen zeugt zwar von dem Wunsch, ihre Handlungen einordnen und ihnen damit näherkommen zu können. Doch genau das Gegenteil ist die Folge: Die Jugendlichen werden nicht nahbarer, sondern erscheinen wie Fremde, die nach ganz eigenen Regeln handeln. Auffällig auch, dass alles Böse immer von außen kommt, also nicht etwa aus ihnen selbst, sondern immer aus den USA oder dem unübersichtlichen Internet. So werden die Schüler als Unschuldige idealisiert, die, wenn sie sich schlecht benehmen, dies nur tun, weil ein importierter Trend sie infiziert hat wie ein böses Virus.

Als sei der Schulhof früher ein Ort voller Harmonie gewesen, auf dem zwischen Gummitwist, Bifi und Trinkschokolade nur Freundschaft und Hilfsbereitschaft herrschten. Jeder, der sich an seinen eigenen Schulhof erinnert, kennt die Abgründe. Die Empathielosigkeit, die eiskalte Indifferenz, die Brutalität. Aber auch die großartigsten Albernheiten, die zum Kult werden, ohne dass sie im Nachhinein erklärbar wären.

Das ist die gute Nachricht für alle Eltern: Es ist alles beim Alten. Jugendliche sind nicht in größerer Gefahr als sonst. Aber vielleicht auch nicht so unschuldig, wie man gerne denkt.