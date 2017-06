In Frankfurt am Main wächst gerade eine neue Altstadt heran. Das im Krieg zerstörte Gassengewirr soll auferstehen, in Umrissen zumindest. Deutschlandweites Entzücken aller Fachwerker und Butzenscheibler: Endlich! Alles wieder wie früher!

Wäre das auch hier möglich? Old Hamburg reloaded?

Die Vorlagen sind da. Nicht nur die raren frühen Fotos. Bleistiftskizzen, Radierungen, Lithografien, Aquarelle. Tausende Blätter. An allen Straßenecken haben sie gestanden, die Künstler der Jahrhundertwende, und Straße um Straße protokolliert, Haus für Haus. Jedes jammernde Regenrohr, jedes tanzende Wetterfähnchen. Mit ergriffener Besessenheit zeichneten sie alles nach, Fassadenrisse, Giebelformationen und Dächer, immer wieder Dächer. Die Fleete entlang und tief in die Höfe, in die Gänge hinein. Auf die Speicher sind sie gekrochen, auf die Kirchtürme gestiegen, als gelte es, die alte Stadt dem Raub der Zeit zu entreißen.

Im Museum für Hamburgische Geschichte ist jetzt eine Auswahl aus dieser immensen grafischen Stadtchronik zu sehen. Blätter bekannter Künstler sind dabei, Kallmorgen und Kalckreuth. Die viel geliebten Ansichten Ebba Tesdorpfs und Oscar Bögels. Aber auch Arbeiten brillanter Kleinmeister wie Albert Fothe und Wilhelm Frahm-Pauli, stimmungsreiche Studien zur Stadtgestalt.

Neun "Spaziergänge" hält das Museum bereit: Die Bilder sind luftig auf Paravents platziert und exzellent zu studieren. So geht es durchs Katharinenquartier, die Steinstraße entlang, zum Hiobs-Hospital an der Spitalerstraße. Auch in die Neustadt: Wir blicken in den fachwerkkrummen Straßenzug Hütten/Pilatuspool, bevor dort in den 1890er Jahren die backsteintriumphale Sozialwohnungskaserne Schuldts Stift entstand, und wechseln schließlich hinüber nach St. Pauli. Hier und da erkennen wir einen Kirchturm wieder, eine Barockfassade am Schopenstehl, die Situation am Jakobikirchhof. Natürlich die Jugendstilbauten an den Landungsbrücken und manches an der Binnenalster. Doch das meiste ist verschwunden und nicht einmal mehr vorstellbar.

Brände, Sanierungen, Erweiterungen, Kriegsschäden, Modernisierungen: In etlichen Schüben hat sich die Metamorphose der wachsenden Stadt vollzogen. Der Abriss des gotischen Doms gleich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Große Brand im Mai 1842. Der Hafenumbau nach der Reichsgründung. Die Flächenabrisse infolge der Cholera-Epidemie von 1892. Schließlich die Bombenangriffe und der autotalitäre Wiederaufbau nach 45, der viele gewachsene Strukturen der City zerriss.

Die Ausstellung zeigt eine Momentaufnahme: die Stadt zwischen 1880 und 1910. Noch sind die vormodernen Konturen zu erkennen, regieren Fachwerk und Ziegeldach. Hinter den Straßenfronten, entlang der Gänge, drängen sich überall die engen Buden und wild aufgestockten Saalbauten, am Neuen Wall (heutiger Ladenquadratmeterpreis kalt: 350 Euro) flattert die große Wäsche. Aber schon erstrahlen die neuen Straßen und Boulevards rund um die Alster nächtlich im Großstadtlicht des 20. Jahrhunderts, drängen sich kolossale Kontorbauten vor.