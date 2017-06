In den Minuten, in denen dieser Text zu entstehen beginnt, trifft wieder einmal eine Mail von Thomas Hartung ein. Es ist Montag, 13.49 Uhr, und Hartungs Mail trägt den Betreff "PM Wünschelrute". Er schreibt über eine eher belanglose Studie, die er für "Kaffeesatzleserei" hält. PM, das steht für "Pressemitteilung". Die "PM Wünschelrute" ist nicht die einzige Nachricht von Thomas Hartung, nicht in diesem Monat, nicht in dieser Woche, nicht an diesem Tag. Die Betreffzeilen seiner Mails lauten "PM Tampon", "PM Neger" oder auch "PM Dildo Dulig". Mal geht es um eine EU-Bade- gewässerrichtlinie, mal um einen Antrag der CDU im Ortsbeirat Planig (Bad Kreuznach), mal erteilt Hartung "grünen Forderungen nach einer Wickeltischpflicht auf Herrentoiletten eine klare Absage", dann wieder wird dem türkischen Ministerpräsidenten Rassismus vorgeworfen. Kaum etwas davon landet je in der Zeitung. Kaum ein Journalist zitiert daraus. Aber Thomas Hartung schreibt, jeden Tag wieder, an Hunderte deutsche Redaktionen. Er ordnet die Lage der Republik ein, so wie er sie sieht.

Wer ist dieser Mann?

Erst einmal ein 55-jähriges Mitglied im Landesvorstand der AfD Sachsen. Thomas Hartung, so viel steht fest, sieht seine Aufgabe darin, dem Land zu erklären, wie die AfD über das Land denkt. Manche seiner Meldungen klingen harmlos, vernünftig. Andere sind nicht nur provokant, sondern auch geschmacklos. Zwischen diesen Polen bewegt sich Thomas Hartung, er ist ein Grenzgänger, auch im echten Leben.

Er sagt zu, als man ihn fragt, ob man einmal dabei sein dürfe, wenn seine berüchtigten Pressemitteilungen entstehen.

Heute: "PM Programmieren_Basisfähigkeit".

Man solle um sieben Uhr bei ihm sein, hatte Hartung gesagt, in seiner Zweiraumwohnung am Rande Dresdens. Denn er arbeite von zu Hause aus.

Hartung ist promovierter Germanist, in den Neunzigern arbeitete er als Journalist, von 2002 an bildete er sogar Journalisten aus. Er war immer politisch, regte sich über vieles auf, aber erst die AfD war es, die ihm eine Plattform gab. Bei der er seine Haltungen wiederfand. Die ihn an die Oberfläche des politischen Diskurses spülte. Nun arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Sachsens AfD-Fraktion, macht Pressearbeit für den Landesverband. Und verschickt seine Meldungen.

Männer wie Thomas Hartung gibt es einige in der AfD: Figuren, die in den Debatten der Republik kaum Bedeutung hatten, aber im Sog dieser Partei Bedeutung erlangten. Gefühlte oder echte. Figuren, die aber in Monaten wie diesen, in denen die AfD erst einmal nicht mehr täglich in den Zeitungen steht, plötzlich Angst haben, ihren mühsam erarbeiteten Einfluss schon wieder zu verlieren.

Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als Hartung die Tür öffnet. Er hat ein Buddha-haftes Lächeln und bittet in sein Arbeitszimmer voller Bücher. Auf seinem Tisch liegen zwei Decken – eine zur Zierde und eine durchsichtige aus Plastik, zum Schutz der Zierdecke. Die Stühle tragen lachsfarbene Überzüge. Hier also entstehen sie: die Kommentare eines 55-Jährigen für Deutschland. Vor Hartung liegen mehrere Zeitungen: Süddeutsche, FAZ, Sächsische Zeitung, Dresdner Morgenpost, Bild. Seine Arbeit ist eine Art Scannen nach Anti-AfD. "Ich suche nach Meldungen, die im absoluten Widerspruch zum AfD-Programm stehen", sagt Hartung. Dann liest er. Ein paar Minuten später wird er sagen: "Hier haben wir doch schon was." Angela Merkel hat gesagt, dass Programmieren eine Basisfähigkeit sein müsse. Das findet Hartung abwegig.

Darüber möchte er gerne schreiben.