Vom Dienstmädchen zur Starautorin

Ein englischer Landsitz im Jahr 1924. Ein Drama, an dem Herrschaft und Dienerschaft zu gleichen Teilen beteiligt sind: Das ist die Plotbasis von Graham Swifts Ein Festtag und erinnert natürlich sofort an die erfolgreichste Serie aller Zeiten, an Downton Abbey . (Neben-bei: Es gibt gerüchteweise Hoffnung auf eine weitere Staffel ...) Die Parallele, die Graham Swift, wie er in Interviews bekundet, mittlerweile ziemlich nervt, betrifft allerdings nicht mehr als die Szenerie. Denn was er daraus zaubert, ist das ästhetische Gegenstück zum ausbuchstabierten Riesenepos: Eine elliptische Erzählung, die mit dem Novellenumfang von 141 Seiten auskommt und dabei neun Lebensjahrzehnte einer Frau umfasst.

Sie wurde 1902 geboren, hat den Vornamen Jane und den für Findelkinder damals gebräuchlichen Nachnamen Fairchild. Sie wuchs im Waisenhaus auf und verdingt sich als Dienstmädchen auf dem Landsitz Beechwood. Sie weiß nicht, wer ihre Eltern sind, sie kennt nicht einmal ihr genaues Geburtsdatum. Ein Mensch also, dessen äußerste soziale Beengung sich verzahnt mit äußerster existenzieller Freiheit. Wer anonym ist, kann sich ein Ich ausdenken und steht so alsbald mit einem Fuß in der Schriftstellerei. Jane Fairchild wird vom Dienstmädchen zur umjubelten Starautorin aufsteigen, die das Buchmarketing des späten 20. Jahrhunderts mit Interviews bedient, in denen sie vieles preisgibt, aber ihr wichtigstes Lebensgeheimnis nicht: Ihr Rendezvous mit dem Sohn der Nachbargrafschaft am 30. März 1924. Es ist der "Mothering Day", die Dienstmädchen haben frei, um ihre Mütter zu besuchen. Jane liegt stattdessen zum ersten und letzten Mal nackt im Bett der Herrschaft. Der Tag endet mit einer tödlichen Tragödie und mit Janes poetischer Initiation.

Die unfassbare Eleganz des Buches aber entsteht aus der Handhabung der Zeit. In einem Satz begegnen sich die 22-jährige und die 90-jährige Jane. Der Erzähler folgt nicht der Zeit, er schaut auf sie herunter: Downton Abbey und klassische Moderne in einem also.

Ursula März



Graham Swift: Ein Festtag. Aus dem Englischen von Susanne Höbel; dtv, München 2017; 144 S., 18,– €, als E-Book 14,99 €

Ein asexueller Don Juan

So wie der junge Napoleon? Oder nur ein "Mutant", wie ihn der Schriftsteller Michel Houellebecq genannt hat? Im Dezember feiert Emmanuel Macron seinen 40. Geburtstag, und alle Welt beschäftigt momentan die Frage, wer dieser stets etwas gymnasiastenhaft wirkende neue französische Präsident eigentlich ist. Seine Geschichte wirkt ja wie von Balzac, Stendhal oder Flaubert erdacht: 16-jähriger Schüler in der Provinz verführt die vierzigjährige Lehrerin und Frau des Bankdirektors, Mutter von drei Kindern, die aus einer Konditorenfamilie stammt. Seine Eltern sind nicht begeistert; es trifft sich gut, dass der Sohn in Paris Abitur machen soll. Doch die ungleiche Liebe hält, sie trennt sich, folgt ihm, und der Provinzler Emmanuel erobert die Metropole und schließlich das höchste Amt im Staat – was für ein Roman! Vielleicht haben Emmanuel Macrons Wähler unbewusst vor allem für den klassischen französischen Traum stimmen wollen.

Anne Fulda, Politikjournalistin beim Figaro, hat ein keineswegs hagiografisches Porträt Macrons geschrieben, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Sie hat über ihn und seinen Aufstieg mit der Familie, Weggefährten, Gegnern und seiner Frau Brigitte gesprochen. Sie psychologisiert viel, aber nie zu viel. Ältere spielten für Macron eine überragende Rolle: seine Großmutter, der Philosoph Paul Ricœur oder Henry Hermand, reicher Unternehmer und Resistance-Kämpfer, der ihn in die linken Pariser Kreise einführt – der Start zu einer Blitzkarriere, mit weiteren erfahrenen Helfern. Alle sind fasziniert von ihm: ein Verführer und "asexueller Don Juan", intellektuell brillant, der mit seiner Leidenschaft für Bücher "als eine Art Chateaubriand des digitalen Zeitalters" wirkt. Fuldas Biografie ist ein offenherziger Gesellschaftsroman über die französischen Eliten von heute – mittendrin ein absolut außergewöhnlicher Mann. Brigitte und Emmanuel verliebten sich, als sie nach der Schule an einem Theaterstück schrieben. Fortsetzung heute: "Von nun an schreiben sie, noch immer verliebt, an einer anderen Komödie: jener der Macht?"

Alexander Cammann

Anne Fulda: Emmanuel Macron. Die Biographie. Vorwort von E. Raether. Aus dem Franz. von N. Denis, F. Mayer, B. Sund, V. Zimmermann; Aufbau Verlag, Berlin 2017; 220 S., 18,– €

Der Schriftsteller Feridun Zaimoglu © Melanie Grande

Bevor Deutsch zum Deutschen wurde

Es sind legendenumwobene Monate: Martin Luther, vom Papst exkommuniziert, vom Kaiser für vogelfrei erklärt, steckt auf der Wartburg fest. Sein Kurfürst hat ihn in Sicherheit bringen lassen. Hier "muss ein klein Zeit geschwiegen und gelitten sein", schreibt der Reformator. Im Versteck wird Luther mit seiner Bibelübersetzung beginnen, die dem Christentum ein neues Gepräge gibt.

Was Luther in dieser "kleinen" Zeit umgetrieben haben mag, malt sich Feridun Zaimoglu in seinem Roman Evangelio aus. Welche Dämonen ihn jagen, wie ihn die Verstopfung plagt und die Sorge um die zersplitternde Reformationsbewegung. Wie er schäumt vor Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit. Wie er inmitten der einfachen Leute lebt, mit ihrem Aberglauben und ihren Abwehrzaubern, in jener noch im Spätmittelalter verwurzelten Geisteswelt, in der alles mit allem verbunden, dieses ein Zeichen für jenes ist: "Wenn der Teufel faucht, gibt’s Stürme. Die heilsamen Winde fauchen die Engel." Als authentischen Erzähler erfindet Zaimoglu einen Landsknecht, der Luther beschützen soll, obwohl er selbst der Papstkirche anhängt. Dieser Spießgeselle ist gleichzeitig voll der Faszination und der Furcht, sich zu versündigen: "Der Ketzer predigt. Ich hör, wenn er spricht, tief im Schlund Käfer prasseln und, da er grollt, kleine Knochensplitter." Gelegentlich unterbrechen fiktive Briefe Luthers die Rede des Leibwächters.



Für beide Stimmen nutzt Zaimoglu eine Kunstsprache, ihrerseits eine historische Fiktion. Der Schriftsteller formt um, was er frühneuhochdeutschen Texten abgehört hat. Wie in seinem ersten Buch Kanak Sprak, für das er eine literarische Version der Sprache türkischstämmiger Deutscher erfand, betätigt sich Zaimoglu als "method writer". Und schafft ein unfassbar plastisches, körperliches, brutales Idiom. Es bedarf etwas der Geduld, es zu lesen. Hat man sich erst darauf eingelassen, entfaltet sich ein wildes Zeittableau in einer wundersamen Sprache – sozusagen vor ihrer Deutschwerdung.

Marie Schmidt

Feridun Zaimoglu: Evangelio. Roman; Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017; 352 S., 22,– €, als E-Book 18,99 €



Und Tiere sind eben doch ziemlich menschlich!

Es ist noch nicht lange her, vielleicht fünfzig oder sechzig Jahre, da galt es als Ausweis naturwissenschaftlicher Aufgeklärtheit, jegliche Einfühlung in Tiere zu verspotten; ihnen Emotionen, gar Humor, Bewusstheit, Empathie zuzuschreiben wurde für Kitsch gehalten. Man nannte das Anthropomorphismus, eine unzulässige Vermenschlichung, die rückständig, vielleicht reaktionär, wenn nicht faschistisch war. Heute, da die Verhaltensforschung fast alles von dem wiederentdeckt und bestätigt hat, was die Vormoderne über das Seelenleben der Tiere wusste, erkennt man bestürzt, warum sich das ausgehende 20. Jahrhundert so vehement gegen jede Empfindung von Verwandtschaft mit Tieren wenden musste. Es war die Voraussetzung für die industrielle Massentierhaltung, die Überfischung der Meere, die Zerstörung tierischer Lebensräume.

Der amerikanische Meeresbiologe Carl Safina, der die neuesten tierpsychologischen Erkenntnisse jetzt für ein breiteres Publikum darstellt, zitiert darin den US-General William Westmoreland, der sich die Gewissenslast des Vietnamkriegs erleichterte: "Der Orientale weist dem Leben nicht denselben hohen Wert zu wie ein Mensch aus dem Westen." So macht sich der Mensch seine Opfer zurecht: indem er ihnen die Verwandtschaft abspricht. Safina schlussfolgert für unseren Umgang mit Tieren: "Wir verstecken uns hinter der Aussage, dass Tiere nicht sprechen können. Doch die Wahrheit ist: Sie können sich nicht wehren. Auch schwächere Menschen werden häufig überwältigt, entrechtet, entmenschlicht." Tiere aber kommunizieren sehr wohl, auch mit uns Menschen, auch unter Verwendung von Symbolen, auch im Bewusstsein ihres Andersseins, auch mit Empathie. Davon vor allem handelt dieses fabelhafte Buch: Die Erbschuld des Menschen am Leid der Tiere hat eine wissenschaftliche, fußnotensatte Grundlage bekommen.

Jens Jessen



Carl Safina: Die Intelligenz der Tiere. Aus dem Englischen von Sigrid Schmid und Gabriele Würdinger; C. H. Beck, München 2017; 526 S., 26,95 €