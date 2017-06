Soldatinnen, die sich halb nackt unter Männergegröle an einer Tanzstange rekeln müssen. Ausbilder, die im Genitalbereich von Untergebenen rumfummeln und dabei Fotos machen. Soldaten, die nachts aus dem Bett gerissen, gefesselt und auf den Boden gestoßen werden, über die man dann Matratzen wirft, damit "Kameraden" auf ihnen rumtrampeln können: Meldungen wie diese aus dem Ausbildungszentrum Pfullendorf haben vor Wochen einen Skandal ausgelöst, der die Bundeswehr bis heute nicht ruhen lässt. Nun steht der Verdacht im Raum, Ursula von der Leyen habe vergleichsweise harmlose Vorfälle zu skandalösen Übergriffen aufgebauscht.

Hat die Verteidigungsministerin kleine Probleme großgeredet, damit sie umso strahlender im Gewand der Aufklärerin für Ordnung sorgen kann? Hat sie den obersten Ausbilder des Heeres, einen Standortkommandeur und diverse andere hochrangige Soldaten gefeuert, um das zu befördern, was ihr noch wichtiger ist als eine Bundeswehr ohne sexuelle Erniedrigung, Gewaltrituale und Mobbing – die eigene Karriere? Seitdem die Staatsanwaltschaft Hechingen verkündete, kein Ermittlungsverfahren wegen der Vorgänge in Pfullendorf einleiten zu wollen, wird die Kritik an von der Leyen lauter.

Schaut man sich jedoch die Begründung der Staatsanwaltschaft sowie Untersuchungsberichte der Bundeswehr genauer an, drängt sich ein ganz anderer Verdacht auf: Die Ministerin bauscht hier keinen Einzelfall auf, sondern Teile der Truppe beschwichtigen systematisch.

In der Staufer-Kaserne in Pfullendorf werden unter anderem Kampfsanitäter ausgebildet. Andere Soldaten lernen, wie man einen Schwerverletzten erstversorgt, wenn Sanitäter fehlen. Hierzu gehört auch, critical bleeding, lebensbedrohliche Blutungen, zu stoppen. In der Pfullendorfer Ausbildungsanordnung heißt es dazu, "der gesamte Körper" des Verwundeten sei "abzusuchen und abzustreifen". Und: "Besonderes Augenmerk sollte hierbei auch auf weniger exponierte Körperbereiche wie z. B. in der Genital- und Analregion gelegt werden."

Üblicherweise wird die Erstversorgung an Puppen geübt oder an Soldaten oder Soldatinnen simuliert, die noch ihre Unterwäsche tragen. In Pfullendorf fummelten Ausbilder zum Teil ohne Handschuhe an entblößten Männern und Frauen herum, führten Tampons in den Anus ein und ließen sich dabei feixend fotografieren. Eine Soldatin, die sich beschwerte, wurde fortan geschnitten, woraufhin sie sich direkt an die Ministerin wandte. Generalinspekteur Volker Wieker, ein enger Vertrauter von der Leyens, schickte ein Untersuchungsteam nach Pfullendorf. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas in der Bundeswehr noch gibt", urteilte Wiekers Untersuchungsleiter, General Wolfgang Richter. In seinem Bericht sprach er von "mafiösen Strukturen".

Die Staatsanwaltschaft Hechingen stellte das Strafverfahren trotzdem ein. Grund: Die Ausbildungsanordnung fordere "explizit, den betroffenen Soldatinnen und Soldaten entsprechende Fertigkeiten zu vermitteln". Es könne nicht nachgewiesen werden, dass dabei "die Grenze der Nötigungen überschreitender Druck ausgeübt wurde, sich bestimmten Ausbildungspraktiken zu unterwerfen, oder ob Ausbildungsbelange nur vorgeschoben wurden, um (...) sexuelle Motive zu verfolgen". Im Klartext heißt das: Die Ausbildungspraktiken sind strafrechtlich nicht relevant. Kritiker nehmen dies zum Anlass, von der Leyen vorzuwerfen, mit ihrer Einschätzung, die Vorfälle in Pfullendorf seien "abstoßend und widerwärtig", massiv überzogen zu haben.