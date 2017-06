Meine Wut ist riesig. Die Sozialistische Partei (PS) von heute sieht der Partei, der ich 2012 beigetreten bin, überhaupt nicht mehr ähnlich. Damals kam ich zur Partei, weil ich von François Hollande überzeugt war. Das Thema soziale Gerechtigkeit beschäftigt mich schon seit Langem. Aber vor allem bin ich den Sozialisten beigetreten, weil die Partei die einzige war, die entschlossen gegen den rechtsextremen Front National gekämpft hat. In meiner Heimatregion im südfranzösischen Var wurde der Front National schon damals immer stärker. Heute verschwinden die Sozialisten hier. Wo sind all die kämpferischen, solidarischen Genossen geblieben? Wo sind all die Leute geblieben, die in Wahlkämpfen an jede Tür klopften, um von der Notwendigkeit einer starken Linken zu überzeugen? Es gibt nicht mehr viele – auch daran sieht man, dass die Sozialisten in der tiefsten Krise ihrer Geschichte stecken.

Ein Problem besteht darin, dass viele in der Partei erst aktiv werden, wenn Erfolg versprechende Wahlen anstehen, also wenn sie hoffen können, durch die Partei irgendwo ein Pöstchen zu erringen. Dieselben Leute versorgen die PS jetzt mit allen möglichen Ratschlägen, größtenteils schlechten Ratschlägen.

Viele meiner Genossen sind zu Emmanuel Macrons Partei La République en Marche (LREM) gewechselt. Das mag Opportunismus sein oder Überzeugung. Da die Partei aus dem Boden gestampft wurde und überall neue Strukturen aufgebaut werden mussten, spekulierten jedenfalls einige darauf, schnell an einen Posten oder ein Amt zu kommen. Andere erkannten die PS irgendwann nicht mehr wieder und haben ihr deshalb den Rücken gekehrt. Ich muss das respektieren. Denn auch ich habe Schwierigkeiten, meine Partei wiederzuerkennen. Vor wenigen Jahren war sie noch so stark wie nie. Sie hatte nicht nur die Mehrheit im Parlament, sondern auch in vielen Regionalparlamenten und Gemeinden. Verantwortungslose Politiker haben sie in den Konkurs getrieben. Von den Trittbrettfahrern wurde sie im Stich gelassen. Und schließlich hat auch noch die Basis die Partei verlassen. Jetzt ist sie zusammengebrochen.

Insaf Rezagui 22, Kandidatin der Sozialistischen Partei, gelang wie so vielen ihrer Mitstreiter der Einzug ins Parlament nicht.

Wir sollten nicht, wie das bei uns Sozialisten besonders gern gemacht wird, nach einem Schuldigen suchen. Es sollte nicht darum gehen, ob der rechte Flügel oder der linke Flügel oder irgendeine andere Fraktion die Partei in den Abgrund gerissen hat. Die Verantwortung liegt bei allen in der Partei. Wir sind für diesen Niedergang gemeinsam verantwortlich. Wir haben es nicht geschafft, uns zusammenzuraufen und gemeinsam ein politisches Angebot zu machen, das die gesamte Linke anspricht. "Die Partei braucht Erneuerung in den Köpfen und Erneuerung der Köpfe", sagte Parteichef Jean-Christophe Cambadélis. Er hat recht, und dass er selber gleich am vergangenen Sonntag zurückgetreten ist, war eine gute Entscheidung.

Die Sozialisten können gerettet werden, wenn eine neue Generation das Ruder übernimmt. Diese Hoffnung besteht durchaus. Denn trotz allem gibt es in der Partei noch eine sehr engagierte Jugend. Das konnte ich während der Präsidentschaftskampagne unseres Kandidaten Benoît Hamon erleben. Junge Mitglieder waren von Lille über Paris bis nach Bordeaux mobilisiert. Da gab es immer noch zahlreiche Schüler, Studenten, junge Erwerbstätige, junge Arbeitslose, die an unseren Kandidaten und an die Ideen der Partei geglaubt haben – während große Teile der Pariser Parteispitze damit beschäftigt waren, sich gegenseitig anzugreifen und zu hintergehen. Die Jungen sind nach wie vor da. Wir sind da.

In der PS steht eine Reihe alter Apparatschiks zum Teil seit Jahrzehnten an der Spitze. Sie klammern sich an ihren Posten. Diese Leute werden das Feld räumen müssen. Viele Junge werden an ihre Stelle treten.

Unzählige Stunden habe ich ehrenamtlich für die Sozialistische Partei gearbeitet. Sehr viel habe ich für sie geopfert. Ich ließ mich als Kandidatin für einen Wahlkreis aufstellen, obwohl ich gerade dabei bin, mein Studium abzuschließen und damit sehr viel zu tun habe. Fast jedes Wochenende dieses Jahres habe ich Wahlkampf gemacht. Meine Familie und meine Freunde haben mich nur selten zu Gesicht bekommen. Und während unzählige Basismitglieder wie ich solche Opfer bringen, zerfetzt sich die Parteispitze in Flügelkämpfen. So kommt es dazu, dass an der Basis Wut und Enttäuschung herrschen. Ich habe auch persönlich viel gelitten während der Kampagnen. Ich wurde auf offener Straße bedroht, und ich habe Intrigen im eigenen Lager erlebt. Es war schmerzhaft zu sehen, wie Parteimitglieder mir persönlich den Rücken gekehrt haben. Nicht nur die Partei im Ganzen muss neu aufgebaut werden, auch viele Mitglieder, darunter ich selbst, müssen erst mal wieder zu sich selbst finden.

Warum bleibe ich noch dabei? Der Front National und die gesamte Faschosphäre macht mir zu viel Angst, als dass ich mich traute, das Handtuch zu werfen. Seit 2014 stellt in meiner Heimatstadt Fréjus der Front National den Bürgermeister. Die PS wird nach wie vor die wichtigste Rolle im Kampf gegen den Rechtsextremismus spielen. Das zeigt die Geschichte der Partei. Zum Beispiel hat die Partei in den 1980er Jahren das Bündnis S.O.S. Racisme mitbegründet, heute die größte Antirassismus-Organisation Frankreichs, und zahlreiche andere zivilgesellschaftliche Gruppen, die gegen den Rechtsextremismus kämpfen. Es ist die Grundidee dieser Partei, gegen den Hass aufzustehen.

