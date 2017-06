Das Omelett, so wie wir es zubereiten – mit seinem Wechselspiel aus halbfesten und sämigen Schichten, viel Butter, vielleicht auch Käse –, kann frisches Gegengewicht vertragen. Es darf nur nicht überhand nehmen. Also keinen Haufen Salat oder dergleichen. Aber ein paar Streifen aus dem Inneren des grünen Salatkopfs mit etwas Marinade, das schon. Etwas Marinade? Sehr wenig und mit hohem Ölanteil, sonst suppt Ihnen das Zeug ins Omelett, wo es aber nicht hingehört. Ein paar Streifen Chicoree mit etwas Orangenfleisch gehen auch.

Na, und vor allem das Radieschen. Als darübergestreute Späne ist es in dieser Kolumne schon vorgekommen, winzige Würfelchen gehen auch (womöglich leicht mariniert). Oder Scheiben, leicht in Butter angedünstet. Dito Salatgurke. Natürlich ohne die Kerne und deren wässrige Umgebung. Zucchini ebenfalls, die lassen sich sogar besonders variabel einsetzen. Roh, sehr klein geschnitten und mariniert – oder auf griechische Art in dünnen Längsscheiben gebraten, parfümiert mit zerdrücktem Knoblauch (der nicht gebraten wird!) und ein paar Tröpfchen Balsamico. Sie können die Zucchini auch dünsten, pürieren, mit frisch geriebenem Parmesan vermischen und aus der Masse, wenn sie abgekühlt ist, kleine Törtchen formen, die Sie neben das Omelett legen. Und geriebene rosa Pfefferkörner drüberkullern lassen.

Spargel ist so eine Sache, jedenfalls weißer. Gekocht enthält er zu viel Wasser. Dünn geschnitten und gebraten, das ist besser. Auch Rote Bete neigt dazu, Flüssigkeit abzugeben, in diesem Fall auch noch rote. Aber sie schmeckt doch so gut – jedenfalls, wenn sie wirklich durchgegart ist, und zwar vom Backen, nicht vom Kochen. Na gut, von mir aus. Backen Sie sie einzeln ungeschält in Alufolie, zwei Stunden bei 220 Grad, meistens genügt das. Das dann beinahe gallertartige Fleisch schneiden Sie in mundgerechte Stücke, auf die ein winziges bisschen Balsamico sowie etwas grobes Salz kommen.

Klar, es gibt noch so viel mehr Gemüse ... Pastinake, oder Kürbis, oder Süßkartoffel, aber alles das ist, wie ich finde, ein zu erdhafter Gegensatz zu unserer leicht ätherischen Madame, dem Omelett. Artischocken sind etwas anderes. Ich gehe rüde mit ihnen um. Alles weg, was nicht Boden ist. Vor allem diese fiesen Haare. Dann erst in Wasser und im Saft klein gehackter, ausgedrückter Petersilie (anstelle des traditionellen, aber zudringlichen Zitronensaftes) angaren, hernach in Butter weich dünsten. In Scheiben schneiden, und schon sind wir glücklich. Hübsch ist auch dreierlei Grün: Artischocke, Zucchini-Rondells und etwas grüner Spargel.

Zutaten: 1 Artischocke, 1 Zucchini

Für das Basis-Omelett (2 Personen): 6 Eier, weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, Salz, Tabasco, Worcestersoße, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersoße ins Eigelb und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten etc.