"Ich bin, wie ich bin, eine runde Figur, mit allem, was dazugehört." Einen Augenblick lang war Helmut Kohl ganz im Reinen mit sich. In vollen Zügen genoss er die Anerkennung. Im Oktober 1998, nach sechzehn Jahren, war er – fast konnte man meinen: wunschgemäß – als Kanzler abgewählt worden und hatte für einen ungewöhnlich sanften Machtwechsel hin zur rot-grünen Generation gesorgt. In dieser gelösten Stimmung genoss er wenig später den Großen Zapfenstreich. Dunkel war es, regnerisch, aber die Scheinwerfer strahlten den Kaiserdom zu Speyer an. 20.000 Zuschauer warteten. So hatte sich der Mann, der "schon immer groß in der historischen Inszenierung" war, berichtet sein Biograf Hans-Peter Schwarz, diesen Tag gewünscht – ein Riese, der sich mit großer Gebärde "wie ein scheidender Kaiser verabschiedet". Von Anfang an, Schwarz war sich sicher, "kreisten seine Gedanken und Träume um den Kaiserdom".

