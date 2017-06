Natürlich, es wäre der berühmte Kanzlerbungalow in Oggersheim, Ludwigshafen. Die Vorstellung, ihm in persona – sein großer Körper! sein großer Kopf! – gegenüberzusitzen, ist beides, bedrückend und aufregend (man hat ja schon oft gehört, dass Kohl-Besucher auf einen äußerst charmanten, einfühlsamen, liebenswürdigen, blitzgescheiten, zum Spielen, Lachen und Große-Geschichten-Erzählen aufgelegten Mann getroffen sind). Er säße im Rollstuhl, seine Frau Maike Kohl-Richter, die gleich zu Beginn des Interviews den Raum verließe, hätte ihm einen Anzug (blaue Europa-Nadel am Revers) angezogen. Die Grundhaltung wäre selbstverständlich, dass wir ihm respektvoll begegnen – wir sprechen mit dem Kanzler der deutschen Einheit. Früh im Interview wollen wir ihn – durchaus emotional – mit Fragen zur unmittelbaren Gegenwart konfrontieren. Sein letztes Interview gab Kohl übrigens im November 2014 gemeinsam mit seiner Ehefrau dem "stern", sein letztes Einzelinterview, bei dem er den Satz "Ich hoffe, dass die Menschen wählen gehen" sagte, im Mai 2014 seinem Vertrauten, dem damaligen "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann. Dieses 99-Fragen-Interview mit Helmut Kohl, der am Freitag vergangener Woche im Alter von 87 Jahren verstarb, hat nie stattgefunden, wir drucken deshalb nur die Fragen.

