Der französische Journalist Mathias Depardon wurde am 8. Mai bei Fotoaufnahmen in der Türkei festgenommen. Aufgrund der Fotos auf seinem Instagram-Account wurde ihm Terrorismuspropaganda vorgeworfen. Am 7. Mai hatte Macron die Wahlen gewonnen. Die Regierung war noch nicht gebildet. Als der französische Botschafter in Ankara beim türkischen Außenministerium vorsprach, war Depardon ins Abschiebezentrum Gaziantep verlegt worden, dort steht am Tor: "Mit EU-Mitteln eingerichtet". Depardon wurde isoliert. Aus Protest trat er am 19. Mai in den Hungerstreik.

Am 17. Mai stand das französische Kabinett. Agrarminister Jacques Mézard galt als "Türkenfreund", weil er 2012 gegen das Genozid-Gesetz zum Thema Armenier gestimmt hatte. Er schaltete sich ein und erläuterte dem türkischen Botschafter bei dessen Besuch die Bedeutung des Falls. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo dagegen verweigerte dem Botschafter aus demselben Grund den Besuch.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Dann setzte Frankreich alle Hebel in Bewegung. Die Innen- und Außenminister, die Botschafter und Diplomatieberater beider Länder sprachen miteinander. Reporter ohne Grenzen organisierte Solidaritätsaktionen und verlangte, Macron solle sich des Falls annehmen.

Am 25. Mai fand das Nato-Treffen in Brüssel statt, der erste Gipfel für Macron. Er traf auch Erdoğan. Die beiden Staatschefs hatten eine volle Agenda, von Anti-Terror-Kampf bis Verteidigungszusammenarbeit. Macron machte klar: "Solange der Journalist nicht frei ist, kommen wir nicht weiter." Erdoğan versprach, die Sache zu prüfen.

Gleich am nächsten Abend kam die Besuchserlaubnis für den französischen Konsul und Depardons Mutter. Der Journalist beendete seinen Hungerstreik. Weil es am Wochenende keinen Flug gab, konnte der Konsul Depardon erst nach achtstündiger Autofahrt sehen.

Infolge intensiver Verhandlungen wurde Depardon am 9. Juni nach Paris abgeschoben. Zu seiner Begrüßung waren um 22.05 Uhr auch Macrons Diplomatieberater und der Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire, am Flugplatz. Die frohe Botschaft wurde unverzüglich Macron übermittelt. Der Präsident telefonierte mit Depardon. Anschließend rief er Erdoğan an, um sich zu bedanken.

Die Lehre daraus: Intensive Diplomatie und entschlossene Haltung lösen Probleme. Möge auch Deniz Yücel und den anderen inhaftierten Journalisten solches Engagement beschieden sein.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe