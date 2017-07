Es ist schwül in Berlin an diesem Montagmorgen im Juli 1967. Unter den Stuckschnörkeln im Saal 700 des Moabiter Landgerichts staut sich die Wärme. Obwohl es noch früh ist, sind die Zuschauerränge bereits voll besetzt. Seit Wochen spekuliert die Republik über den Ausgang des "Blutrichter-Prozesses". Alle großen Zeitungen berichten. Wird das Gericht Hans-Joachim Rehse verurteilen? Am Volksgerichtshof, dem obersten NS-Gericht, ließ Rehse Witzeerzähler henken und Widerstandskämpfer erschießen. Wer nicht an den "Endsieg" glaubte, den schickte er in den Tod.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden