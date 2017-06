Es ist eine ungewöhnliche Allianz, die sich gerade im Zusammenhang mit den Handelssanktionen gegen Russland bildet: Donald Trump im Verein mit Sigmar Gabriel und Wladimir Putin. Der US-Präsident, der deutsche Außenminister und der russische Staatschef ärgern sich gemeinsam über den US-Senat, der vor wenigen Tagen beschloss, die bestehenden Strafmaßnahmen gegen Russland wegen dessen Annexion der Krim zu verschärfen. Moskau hat protestiert, Gabriel ebenso, und das Weiße Haus bemüht sich um Nachbesserungen.

Die neuen amerikanischen Sanktionen brechen mit der jahrelangen Tradition, die Strafmaßnahmen gegen Russland im Detail mit der EU abzustimmen. Dem transatlantischen Verhältnis droht so weitere Zerrüttung. Dazu kommt wegen unterschiedlicher Interessen ihrer Mitgliedstaaten auch innerhalb der EU Streit auf. Doch selbst in dieser unübersichtlichen Gemengelage stellt sich die Frage: Warum steht der deutsche Außenminister plötzlich mit Moskau und Donald Trump im selben Lager?

Seit Monaten kämpft Trump gegen die "Russland-Wolke", wie er die Vorwürfe gegen sich nennt: die Ermittlungen zu Kontakten von Mitgliedern seines Teams zu russischen Offiziellen und zur möglichen Verwicklung des US-Präsidenten in Russland-Geschäfte. Mit dem neuen Sanktionspaket wollen die US-Senatoren Trump die Hände binden. Er soll weder Sanktionen lockern noch mit Russland Energiegeschäfte machen können. Es ist ein Aufstand der Abgeordneten gegen die Regierung.

Da half es nicht, dass US-Außenminister Rex Tillerson den Senat vorher noch bat, der Regierung nicht jegliche "Flexibilität" gegenüber Moskau zu nehmen. Man müsse "die Hitze erhöhen und senken" können. Als wolle sie ihre Distanz zu Russland und Big Oil beweisen, lehnte die US-Regierung am 20. April den Antrag des Petroleumgiganten ExxonMobil auf eine Ausnahmeregelung im Sanktionsregime ab. Der Konzern wollte eigentlich mit den Russen im Schwarzen Meer nach Öl und Gas bohren. All das beeindruckte den Senat nicht: Mit 98 zu 2 Stimmen winkten dessen Mitglieder die Sanktionen durch, die oppositionellen Demokraten Hand in Hand mit Republikanern. "Mit diesem Gesetz ist jede Vorstellung des Präsidenten zerstört, er könne aus welchem Grund auch immer Sanktionen im Alleingang aufheben", sagte der demokratische Minderheitenführer im Senat, Charles Schumer, befriedigt.

Aber das war nicht alles. Das Gesetz enthält einige Klauseln, die direkt in die europäische Energiewirtschaft eingreifen. Die Ukraine und ihre Verwundbarkeit findet über siebzigmal Erwähnung. Was den deutschen Minister Gabriel auf die Palme brachte, war der Abschnitt Nr. 257 über "Ukrainische Energiesicherheit". Das Gesetz sieht vor, "weiterhin gegen die Nordstream-2-Leitung zu arbeiten, die der EU-Energiesicherheit" schade.

An der Ostseepipeline von Russland nach Deutschland sind unter anderem die beiden deutschen Unternehmen E.on und BASF beteiligt, die Federführung hat der russische Gazprom-Konzern. Das Gesetz fordert dagegen, die US-Regierung müsse "den Export von heimischen Energieressourcen zur Priorität machen, um amerikanische Arbeitsplätze" zu fördern. Soll heißen: Amerikanisches Flüssiggas soll nach Europa verkauft werden.

Hier kommt zusammen, was nicht zusammengehört. Sanktionen sind eine politische Antwort auf eine bestimmte Politik, siehe den russischen Angriff auf die Ukraine. Als Instrumente der Exportförderung provozieren sie Handelskriege.

Eines hat das Gesetz jedenfalls schon erreicht: Die westliche Sanktionsfront gegen Russland bricht auf. Nicht nur Amerika und Deutschland entzweien sich darüber. Der Riss geht quer durch die EU, und daran tragen die Deutschen erhebliche Mitschuld. Die Ostseepipeline mit deutscher Beteiligung spaltet Europa.

Ursprünglich war sie als unternehmerisches Projekt von Gazprom zusammen mit deutschen Energiekonzernen geplant, bevor die Bundesregierung unter Gerhard Schröder sie zum Politikum machte. Der damalige Kanzler boxte staatliche Bürgschaften durch. Seit er nicht mehr im Amt ist, kämpft er als Gazprom-Verwaltungsrat für die Pipelines.

Die erste Nordstream-Röhre liefert bereits Gas nach Deutschland. Bei Nordstream-2 sind neben Deutschen und Russen auch der OMV-Konzern aus Österreich, die französische Engie und der britisch-niederländische Konzern Shell dabei. Bundesaußenminister Gabriel baut nun an der Kulisse einer gemeinsamen EU-Front gegen die USA. Mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern kritisierte er in einer scharfen Erklärung die US-Gesetze: "Europas Energieversorgung ist eine Angelegenheit Europas und nicht der Vereinigten Staaten von Amerika!" Kern war leicht zu gewinnen, denn Österreichs OMV ist schon lange im Russland-Geschäft.

Aber mit der europäischen Einheit ist es nicht weit her. Gegen die Ostseepipeline arbeiten seit Jahren Polen, die baltischen Staaten, Italien und auch die EU-Kommission. Polen ist wie die Ukraine Transitland für russisches Gas nach Europa und würde durch Nordstream Einkünfte verlieren. Italien hätte selbst lieber an einer Gazprom-Pipeline in Europas Süden mitgebaut. Sie alle finden den Abschnitt 257 der US-Sanktionsgesetze deshalb gar nicht so schlecht.

Aus diesem Grund dürfte es Gabriel schwerfallen, die US-Abgeordneten umzustimmen. Mit seiner auftrumpfenden Erklärung ("Unsere Angelegenheit!") dürfte er keine Freunde in Washington gewonnen haben. In der Not ist nun Donald Trump die große Hoffnung aller Nordstream-2-Fans. Der US-Präsident kann gegen das umstrittene Sanktionsgesetz sein Veto einlegen. Vorausgesetzt, ihm ist gerade danach.