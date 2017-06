Schon länger Sorgen bereiten ja, Sie werden es gehört haben, die Fake-News: vorgebliche Nachrichten, deren Inhalt aus politischer Absicht nicht der Wahrheit entspricht. "Flüchtling stirbt beim Schlangestehen!" – "Islamistische Zelle in Rudow!" Solche Meldungen verbreiten sich in den sozialen Netzwerken rasend schnell. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sie sich als erfundene Geschichten mit ideologischem Kalkül. Fake-News sollen die Leute aufwiegeln, gegen irgendwen oder -was.

Vergangene Woche hat die japanische Sicherheitsfirma Trend Micro nun einen Bericht veröffentlicht, demzufolge das Verbreiten solcher Propaganda ein lukratives Business geworden ist. Es gibt offenbar einen florierenden Schwarzmarkt, auf dem maßgeschneiderte Desinformationskampagnen gehandelt werden. Angebot und Nachfrage ergeben Bad News: Die Dienstleister suchen für ihre Kunden leichtgläubige Zielgruppen aus, bereiten geeignete Falschmeldungen vor und verbreiten die schließlich in den sozialen Netzwerken. Wer ausreichend Geld hat, kann Einfluss auf das Wirklichkeitsbild der Menschen nehmen. Eine groß angelegte Kampagne kostet um die 400.000 Euro.

Das ist für eine Demokratie natürlich bedenklich, da sollte was unternommen werden, da sagen die Politiker gerne was dazu. Thomas de Maizière zum Beispiel wünscht sich schon länger ein "Abwehrzentrum gegen Desinformation". Das klingt ein bisschen nach Diktatur, ist aber sicher besser gemeint. Nach dem Erscheinen des Trend-Micro-Berichts meldete sich auch der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, zu Wort. Er hat wie alle Kollegen vor ihm aber bloß den Vorschlag, die sozialen Netzwerke zu bestrafen, wenn sie Fake-News nicht aus dem Verkehr ziehen.

Eigentlich heißt es doch: Don’t shoot the messenger. Wenn man den Überbringer schlechter Neuigkeiten nicht bestrafen soll, gilt das Gleiche vielleicht auch für den Übermittler von Fake-News. Das Problem liegt ja nicht ursächlich bei den sozialen Netzwerken. Deren Algorithmen folgen stumpf dem Input der User, den andere User für die Wahrheit halten und fleißig teilen. Und das ist der eigentliche Grund zur Sorge: dass Leute reihenweise auf Fake-News hereinfallen. Es gibt offenbar eine Krise der Kritikfähigkeit. Zu viele Leute glauben zu viel von dem, was sie hören. Zu viele Leute merken nicht, wenn eine Geschichte erfunden ist.

In der Demokratie ist das Volk der Souverän, und wenn eine Demokratie kein souveränes Volk produzieren kann, sondern bloß eines, das leicht an der Nase herumzuführen ist, dann hat sie ein Problem, das man nicht per Abwehrzentrum beheben kann. Dann ist etwas Grundsätzliches schiefgegangen. Über die Gründe kann man lange streiten. Das Ergebnis jedenfalls ist eine neue Unbescheidenheit.

Gesunde Skepsis an dem, was einem so vorgesetzt wird, speist sich nämlich aus intellektueller Demut. Mit dem Erwachsenwerden lernen wir, dass Wahrheit und Wirklichkeit sehr komplizierte Dinge sind. Wir lernen, dass es von einem Ereignis in der Regel widersprüchliche Beschreibungen gibt, die gleich legitim sein können. Wir lernen, dass unser eigenes Bild nicht notgedrungen das richtige sein muss.

Erwachsene wissen zudem, dass Menschen schlecht sein, lügen und manipulieren können. Blindes Vertrauen in irgendjemandes Ausführungen ist, nun ja, blind. Schlimm ist es allerdings auch, wenn Menschen zwar kapiert haben, dass es Lügen gibt, aber nicht, dass sie und andere fehlbar sind. Diese Menschen vermuten dann hinter jeder Ungereimtheit eine geheime Agenda, was dann fließend in Paranoia übergeht.

Es ist so eine Sache mit dem Auseinanderhalten von real und fake. Man muss zweifeln, aber irgendwie auch vertrauen können. Wie bringt man den Usern so was bei? Die Politiker trauen es sich selbst zu, zum Schutz der Bevölkerung aber plädieren sie für Kontrolle und Strafe. Das ist paternalistisch. Wenn man dem Bürger verspricht, eine wie auch immer geartete Wahrheit auf jedem Kanal per Dekret durchsetzen zu können, dann bedeutet man ihm, dass er ruhig alles glauben darf. So erzieht man Naivlinge. Und die Erfahrung lehrt, dass solche Leute bei der ersten Enttäuschung ins Gegenteil kippen, also in den Generalverdacht gegen jede öffentliche Aussage. Das werden dann oft Wutbürger, Nichtwähler, Fake-News-Leser.