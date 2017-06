Wenn in Deutschland die Steuern gesenkt werden, dann läuft das zumeist so ab: Die Parteien versprechen eine Entlastung für die Mittelschicht, und am Ende profitieren vor allem die Gutverdiener. Das liegt auch in der Natur der Sache: Wer mehr verdient, der bezahlt in Deutschland auch mehr Steuern, die Steuersätze steigen also mit dem Einkommen. Das ist im Prinzip sinnvoll, weil die, die es sich leisten können, dadurch stärker zur Finanzierung der Staatsaufgaben herangezogen werden.

Es macht aber Steuerentlastungen für Normalverdiener zu einer komplizierten Angelegenheit, denn aus Sicht des Finanzamts ist jeder Spitzenverdiener immer auch ein Normalverdiener. Wer beispielsweise 100.000 Euro verdient, bezahlt auf die ersten 40.000 Euro seines Einkommens genauso viele Steuern wie jemand, der insgesamt nur 40.000 Euro verdient. Die Folge: Wenn die Normalverdiener entlastet werden, werden die Spitzenverdiener automatisch mitentlastet.

Das klingt banal, hat aber zur Folge, dass jede Steuerentlastung eine sozialpolitische Unwucht erzeugt – zumal etwa 2,7 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland mangels Einkommen überhaupt keine Einkommensteuern zahlen, dafür aber unter hohen Sozialabgaben leiden. Die letzte große Steuerreform etwa – verabschiedet im Jahr 2000 – entlastete die untere Hälfte der Einkommensbezieher insgesamt nur um ein Prozent, die oberen zehn Prozent aber um 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoeinkommens. Und weil die Streuverluste so immens sind, reißt jede Steuersenkung für die Mittelschicht unverhältnismäßig große Löcher in die Staatskasse: Dann fehlt Geld für Investitionen oder die Schuldentilgung.

Genau dieses Dilemma will die SPD mit ihrem neuen Steuerkonzept nun auflösen – das ist der ökonomische Kern der Vorschläge von Martin Schulz. Er will die Steuersenkungen für Normalverdiener durch Steuererhöhungen für Besserverdiener ergänzen. Konkret sehen die SPD-Pläne vor, den Solidaritätszuschlag für Einkommen bis zu 52.000 Euro (Ehepaare dürfen doppelt so viel verdienen) abzuschaffen und die Sozialabgaben für Geringverdiener zu senken. Zudem soll der Spitzensteuersatz später greifen. Im Gegenzug soll er aber – und das hat es in Deutschland seit über vierzig Jahren nicht mehr gegeben – erhöht werden.

Alles in allem führt das nach Berechnungen von Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin dazu, dass Alleinverdiener ab einem Einkommen von 86.000 Euro unter dem Strich mehr Steuern bezahlen müssen. Das betrifft die oberen zwei bis drei Prozent der Einkommensbezieher. Alle anderen werden entlastet – und dazu zählen viele kleine und mittelständische Unternehmen, die als Personengesellschaften organisiert sind und deshalb wie normale Arbeitnehmer Einkommensteuer zahlen.

Dass die Wirtschaftsverbände sich dennoch beschweren, war nicht anders zu erwarten. Sie beschweren sich immer, wenn die Steuern steigen. Die SPD muss das nicht weiter kümmern, denn die Wirtschaft wählt im Zweifel ohnehin konservativ. Und dass die Linkspartei und die Grünen die Reichen noch erheblich stärker zur Kasse bitten wollen, ist ebenfalls wenig verwunderlich und aus Sicht der Sozialdemokraten bereits eingepreist.

Die Gegnerin von Martin Schulz heißt Angela Merkel – und ihr haben die Genossen mit ihren Steuerplänen eine kleine Falle gestellt. Die SPD will nämlich die Bürger insgesamt um genau denselben Betrag entlasten, um den auch die Union die Steuern senken will: 15 Milliarden Euro. Weil CDU und CSU aber zugleich Steuererhöhungen ausgeschlossen haben, können sie anders als die SPD nicht den Spitzensteuersatz anheben, um die beschriebenen Mitnahmeeffekte einzudämmen. Das bedeutet: Entweder die Union muss kurzfristig die Entlastungssumme erhöhen, oder bei der Mittelschicht bleibt am Ende weniger Geld hängen.

Ob das am Ende reicht, um Merkel aus dem Amt zu drängen? Klar ist: Mit ihren Konzepten zu Steuer und zuvor schon zur Rente hat die SPD deutlich gemacht, wie sie sich sozialdemokratische Wirtschaftspolitik vorstellt. Über alles andere entscheiden die Wähler.