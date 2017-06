Wie es aussieht, hat Helmut Kohl schon vor vielen Jahren an seinen Tod gedacht. Als seine damalige Frau Hannelore 2001 gestorben war, bestattete er sie auf dem Friedhof von Ludwigshafen-Friesenheim, im Grab seiner Eltern. Auf Hannelores Grabstein, gleich unter ihrem Namen, ließ er viel Platz. Und es schien immer klar, welcher Name später einmal dort stehen würde: sein eigener.

Doch dazu wird es nicht kommen. Helmut Kohl wird nicht im Familiengrab in Friesenheim begraben werden – sondern auf einem Friedhof am Dom von Speyer.

Ohnehin ist die Planung der Trauerfeierlichkeiten nicht einfach – weder politisch noch diplomatisch, noch logistisch. Beim europäischen Trauerakt am 1. Juli in Straßburg sollen die großen Reden auf den Verstorbenen gehalten werden. Die Liste steht noch nicht fest, aber es gibt bereits einige Namen. Der prominenteste Trauerredner wird wohl Bill Clinton sein. Auch der ungarische Premier Viktor Orbán sollte sprechen, er war ein besonderer Vertrauter Kohls und einer der letzten Gäste in Oggersheim. Diese Idee wurde aber verworfen.

Da der Trauerakt in Frankreich abgehalten wird, muss es auch einen französischen Redner geben. Das wird Staatspräsident Emmanuel Macron sein. Die Rednerliste ist noch nicht fertig, das letzte Wort wird die Witwe haben.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte Straßburg als Ort der Trauerfeier vorgeschlagen, ohne die Franzosen vorher um eine Genehmigung zu bitten. Immerhin findet der Trauerakt für einen deutschen Politiker auf französischem Boden statt. Rein rechtlich ist es nicht ganz einfach, den Leichnam erst nach Frankreich auszuführen und dann wieder nach Deutschland zu transportieren.

Nach dem europäischen Trauerakt von Straßburg soll der Sarg dann mit dem Hubschrauber auf einen kleinen Flugplatz in der Nähe von Ludwigshafen geflogen werden. Von dort wird es mit dem Auto durch die Stadt gehen, vorbei am Platz der Deutschen Einheit. Per Schiff wird der Sarg dann ein kurzes Stück den Rhein hinauf nach Speyer gebracht.

Zum Trauerakt in Straßburg werden bis zu 1.000 Gäste erwartet. Sie alle am selben Tag rasch und mit allen Sicherheitsvorkehrungen nach Speyer zu bekommen ist kompliziert.

Im Dom zu Speyer wird es eine Totenmesse geben. Staatliche und kirchliche Akte sind hier nach dem Trennungsgebot auseinanderzuhalten. Als wahrscheinlich einziges staatliches Element soll es außerhalb der Kirche ein militärisches Ehrengeleit geben. Nach der Totenmesse wird der engste Freundeskreis dann in einer Kapelle Abschied von dem Toten nehmen.