DIE ZEIT: Wim Wenders, könnte man sagen, dass Sie vom rebellischen Neuen Deutschen Film über den Umweg nach Hollywood nun bei der bürgerlichsten Kunstform angelangt sind?

Wim Wenders: Könnte man, muss man nicht. Das war auch mein eigenes Vorurteil gegen die Oper. Auch ich fand das Klima da immer anders als im Theater oder gar im Kino, wo es am lässigsten zugeht. Ja, durchaus bourgeoiser.

ZEIT: Worauf bezieht sich das: auf das Publikum oder auf das, was man sieht?

Wenders: Das eine kann man vom andern nicht trennen. Im Kino sieht man das Publikum natürlich auch viel weniger als in der Oper. Oft habe ich in der Oper bald das Interesse verloren, visuell zumindest, und gedacht, wenn ich die Augen zumache, gefällt es mir besser.

ZEIT: Der alte Abonnententrick.

Wenders: Deshalb gehe ich gerne ins Konzert. Es ist schön, Musik nur zu hören. Manchmal ist mir in der Oper einfach zu viel los. Plötzlich geht es gar nicht um das, weswegen man eigentlich da ist: ums Zuhören oder darum, über die Musik eine Geschichte erzählt zu kriegen.

ZEIT: Wie ist es eigentlich zu dieser späten Liebe zur Oper gekommen? Eigentlich sind Sie doch ein alter Rock ’n’ Roller ...

Wenders: Die Oper war schon immer da. Als wir einen Plattenspieler bekamen, in den fünfziger Jahren, waren Opern und klassische Musik die einzigen LPs. Mir gefiel aber nur Porgy and Bess von Gershwin, die anderen waren mir zu verstaubt.

ZEIT: Wann hat sich das geändert?

Wenders: Das kann ich sehr genau sagen: 1978. Damals lebte ich in San Francisco und mühte mich seit Jahren an der Vorbereitung eines Films namens Hammett ab. Das war eine schwere Zeit in meinem Leben. Alles ging daneben, es gab große Konflikte. Ich kannte dort praktisch niemanden und ging jeden Abend in eine Bar namens Tosca’s. Eine wunderschöne Jugendstilbar mit guten Drinks, einem Billardtisch und als Hauptattraktion: einer Jukebox! Darin gab es allerdings keinen Rock ’n’ Roll, nur Opern. Lange Zeit habe ich nichts aufgelegt, obwohl die Jukebox in der Kulturgeschichte mein absolutes Lieblingsinstrument ist. Schließlich habe ich doch angefangen, Arien zu hören. Und dann habe ich einmal eine Single gedrückt, von der ich wie elektrisiert war: die Arie des Nadir aus den Perlenfischern. Ich stand da und hab geheult. Eine Schande für den Rock ’n’ Roll. Ich habe diese Arie dann über die Jahre Hunderte von Malen gedrückt. Als ich aus San Francisco weggezogen bin, hat mir Jeanette, die Besitzerin der Bar, die Platte geschenkt.