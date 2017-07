Es ist 9.28 Uhr, die Hunde sind auf dem Weg. Zwei Dobermänner, bestens gelaunt, kommen den breiten Kiesweg herauf. Schönes Revier, die Biennale in Venedig, und obwohl die beiden nicht recht wissen, was sie hier eigentlich sollen, warum sie Tag für Tag zum deutschen Pavillon wandern, um dort ein paar Stunden im Zwinger zu sitzen, bei Bedarf kraftvoll zu bellen und ansonsten die Schar der Kunsttouristen frohgemut an sich vorbeiziehen zu lassen, obwohl sie sich also nicht wirklich erklären können, worum das Ganze hier kreisen mag, sind sie sehr zufrieden. Und den Menschen ergeht es nicht viel anders.

