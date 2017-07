Ein Autor, kein prominenter, bilanziert sein langes Leben. Weder ist es misslungen noch sonderlich geglückt. Es hat sich im geteilten Deutschland abgespielt, auf der östlichen Seite. Aus dem ambitionierten Kunststudenten wurde ein redlicher DDR-Kulturmensch – ohne Karriere, weil fern der Staatspartei. Seine frühe große Liebe, die "Kirschendiebin", türmte in den Westen. Die heutige Gefährtin wohnt in bekömmlicher Halbdistanz. "Es war gut, wenn der andere Ruhe fand. So entstand doppelter Frieden."

Plötzlich passiert doch noch was. Überraschend erhält der Autor ein Stipendium für die Villa Massimo in Rom. Dort wird er finden, was ihm fehlte ...

Ostdeutschland hat zwei literarische Chronisten von sehr verschiedener Natur. Beide stammen aus Schlesien. Christoph Hein (Jahrgang 1944) veröffentlicht nahezu alljährlich einen provokant lakonischen Roman, meist angesiedelt im Provinzmilieu. Heins Thema bleibt die deutsche Symbiose von Macht und Opportunismus im Wechsel der Staatsideologien. Nicht minder geschichtsfühlig ist die 1937 geborene Helga Schütz. Sie schreibt Diktaturerfahrung als Poesie, vergleichbar mit dem Werk Herta Müllers, doch ohne deren Härte. Warum ist sie viel weniger bekannt?

Vielleicht wegen ihrer früheren Dienstberufe. Die junge Helga Schütz war Gärtnerin in Dresden. Sie geriet an die Filmhochschule Potsdam-Babelsberg und wurde Dramaturgin. Für ihren langjährigen Lebensgefährten, den berühmten Defa-Regisseur Egon Günther, verfasste sie die Drehbücher zu Lots Weib, Wenn du groß bist, lieber Adam (nach dem SED-Plenum 1965 verboten), Die Schlüssel, Die Leiden des jungen Werthers ... Der Avantgardist Günther, "nichtrealistischer Bildsprache" und ähnlicher Schandtaten bezichtigt, verließ 1978 die DDR. Helga Schütz blieb und profilierte sich auch als Autorin einer filmbildlich genauen, feingliedrigen Prosa ohne Putz. Das Verschwinden der DDR alarmierte ihr Gedächtnis. Fortan erschuf sie eine Welt von gestern, die nur politisch, nicht biografisch vergangen war.

Vier Romane entstanden. Grenze zum gestrigen Tag (2000) spielt in Potsdam, hart an der Grenze zu West-Berlin, und trotzt Wachturm und Todesstreifen mit widerständiger Idylle. Knietief im Paradies (2005) greift noch weiter zurück. Die junge Gärtnerin stiefelt mit ihrem Blumenkarren durch das zerbombte Dresden, dessen Höllenfeuer sie als Kind überlebt hat. Sepia (2012) begleitet die Babelsberger Film-Elevin. Ringsum wetterleuchtet der Kalte Krieg und fordert hochbegabte Opfer, doch die "proletarische Perle" kommt durch, mit Weibslist, Anstand, Ironie. "Eine Kugel, schwer genug, liegt im Ruhepunkt still." Nun aber, 2017, ist sämtliche Jugend erzählt und aufgebraucht. Die Kirschendiebin handelt von der finalen Gegenwart, in die alle Vorzeiten münden. "Schon wieder Oktober. Ich schau auf die Uhr. Wie schnell wir sind, die Erde und ich." Was jetzt noch kommen will, geschehe bald.

Und es geschieht. So spät, so stark.

Helga Schütz spiegelt das Große im Kleinen – persönlich, nicht privat. Sie schildert Weltgeschichte, die der Einzelne erfährt. Die Lebenserfahrungen Ost und West lässt sie gleichrangig gelten. Solche Weisheit ist in Doppeldeutschland rar, besonders im labilen Osten. Dessen Identität wurzelt flach. Die Vergangenheit ist diskreditiert, die Gegenwart von der Mehrheitskultur überformt. Öffentlichkeit ist westdeutsche Öffentlichkeit. Gesamtdeutsche Medien sind westdeutsche Medien. Nationale Debatten, von ihnen entfacht, sind westdeutsche Debatten. Der deutsche Begriff von Normalität bezeichnet das westdeutsch Normale. Die aufgerufenen Geschichtserfahrungen sind die der Bundesrepublik.

Helga Schütz ist keine politische oder apolitische Autorin. Auch in der DDR war sie weder staatsloyal noch oppositionell, nur frei. "Wenn es kritisch wurde, hatte der Chef einen Rumi-Spruch auf Lager. Zeig dich entweder so, wie du bist, oder sei so, wie du dich zeigst." Für Ersteres entschied sich Helga Schütz. Sie erzählt, was jeder Mensch verbürgen kann: sich selbst. Empfindung überstimmt Ideologie, Sprache beseelt Realität. Die Welt vergeht? Die Dichterin rettet ihre Geschichte, überaus schön.

Helga Schütz: Die Kirschendiebin. Eine Erzählung; Aufbau Verlag, Berlin 2017; 170 S., 18,– €, als E-Book 13,99 €