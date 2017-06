Männer, die einen Mann, und Frauen, die eine Frau heiraten wollen, werden das auch bald dürfen – ohne auf bestimmte Rechte verzichten zu müssen. Das verquaste Konstrukt der eingetragenen Lebenspartnerschaft ist passé. Mit der Ehe für alle erreicht der jahrzehntelange Kampf von Schwulen und Lesben um gesellschaftliche Anerkennung und rechtliche Gleichstellung sein Ziel: Mann und Mann, Frau und Frau oder Mann und Frau – dem Staat ist das künftig Jacke wie Hose.

Das markiert einerseits einen historischen Triumph für die schwul-lesbische Gemeinde und andererseits einen leitkulturellen Quantensprung: Mehr als zwei Drittel der Deutschen befürworten laut Umfragen mittlerweile die völlige Gleichstellung von homo- und heterosexuellen Paaren. Der Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, hat also recht, wenn er die Ehe für alle als "die in Gesetz gegossene Realität einer modernen, aufgeschlossenen Gesellschaft" bezeichnet. Befremdlich ist allenfalls, wie skurril die Politik die Realität in Gesetze gießt.

Drei Kräften ist es zu verdanken, dass die Ehe für alle jetzt, drei Monate vor der Bundestagswahl, kommt: dem Bundesverfassungsgericht, dem Wahlkampf – und dem Zufall.

Konservative müssen weltoffen sein, wenn sie noch mithalten wollen

Die Richter in Karlsruhe haben mehrfach dafür gesorgt, dass die gesellschaftliche Realität dem politischen Willen nicht allzu weit enteilt. Auf mehreren Feldern zwangen sie den Gesetzgeber, die Lebenspartner den Eheleuten nachträglich gleichzustellen. Als letzte – und meistumkämpfte – Bastion der Ehe-für-alle-Gegner blieb das Adoptionsrecht. Nun fällt auch das. Die Familie gilt vor allem Konservativen als Keimzelle der Gesellschaft. Dass die Gesellschaft es begrüßt, wenn ihre Keimzelle künftig auch aus zwei Vätern, zwei Söhnen und einer Tochter bestehen kann, zeigt, wie liberal die Deutschen heute denken. Und dass auch Konservative weltoffen sein müssen, wenn sie noch mithalten wollen.

Die Ehe für alle war von der Politik zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, sie ist in sie hineingestolpert. Es begann damit, dass der grüne Vorkämpfer für Homosexuellenrechte, Volker Beck, beim Grünen-Parteitag einen Antrag einbrachte, der die Ehe für alle als zwingende Voraussetzung einer Regierungsbeteiligung definierte. Die Grünen-Spitze, die eigentlich auf andere Themen setzen wollte, ließ Beck gewähren. Als gäbe es keine Grünen, zog FDP-Chef Christian Lindner seinerseits eine rote Linie: keine Koalition ohne den liberalen Markenkern Ehe für alle. Am Schluss erklärte noch Martin Schulz, die SPD werde nur dann der nächsten Bundesregierung angehören, wenn das ursozialdemokratische Anliegen der Ehe für alle realisiert werde. Zu Wochenbeginn hatten Grüne, Gelbe und Rote die Ehe für alle zu einem Schlüsselthema aufgeblasen – und Angela Merkel hatte keinen Koalitionspartner mehr.

Bei einer öffentlichen Talkshow wurde Merkel am Montagabend, ganz am Ende, aus dem Publikum gefragt, wie sie es denn mit der Ehe für alle halte. Sie eierte ein bisschen rum und ließ, eher beiläufig, das Wort "Gewissensentscheidung" fallen – damit wurde aus dem Zufall ein Koalitionskrach.

Denn die Genossen nahmen die Merkel-Äußerung zum Anlass, die Zerrissenheit der Union bei einem Thema vorzuführen, bei dem die gesellschaftliche Mehrheit hinter der SPD steht. Sie stellten die Kanzlerin vor die Wahl, ihre Ankündigung, die Abstimmung über die Ehe für alle freizugeben, umgehend umzusetzen – oder die Genossen würden das Vorhaben mit den Stimmen von Grünen und Linken erzwingen. Eine Drohung, wie sie sich die Genossen dreieinhalb Jahre lang nicht auszusprechen getraut haben.

Im Bundestag gegen den Partner zu stimmen ist nicht nur ein Affront, sondern ein Bruch des Koalitionsvertrages. Doch die SPD kämpft derzeit um Größeres als um innerkoalitionären Frieden. Sie kämpft um ihre Zukunft. Erst warf Schulz Merkel einen "Anschlag auf die Demokratie" vor, da sie sich permanent der Auseinandersetzung entziehe. Und dann stellte er ihr das Ehe-für-alle-Ultimatum.

Die SPD fühlt sich als Sieger der Stunde, als die Partei, die es ermöglicht hat, dass der Bundestag darüber abstimmt, ob Männer mit Männern und Frauen mit Frauen die Ehe eingehen können. Vielleicht werden einige schwule Paare ihr erstes Kind jetzt Martin nennen. Aber ob sie ihn wählen – das ist eine andere Frage.

