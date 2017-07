DIE ZEIT: Frau Sandberg, wie geht es Ihnen heute?

Sheryl Sandberg: Das ist eine reizende Frage. Danke. Ich fühle mich okay. Ich bin glücklicher, als ich es mir vor einiger Zeit habe vorstellen können.

ZEIT: Diese Frage zu stellen, haben Sie in Ihrem neuesten Buch empfohlen, das sich mit Schicksalsschlägen befasst, ausgehend von Ihrem eigenen: Sie sind Geschäftsführerin von Facebook, Mutter zweier Kinder – und seit zwei Jahren Witwe. Was ist damals passiert?

Sandberg: Wir hatten übers Wochenende einen Ausflug nach Mexiko ans Meer gemacht, und mein Mann Dave bekam im Fitnessraum unseres Hotels einen Herzinfarkt. Als ich ihn fand, begann ich mit der Reanimation, bis ein Arzt kam. Die Fahrt im Rettungswagen dauerte die längsten dreißig Minuten meines Lebens. Dave hinten auf der Trage. Der Arzt, der sich um ihn bemühte. Ich auf dem Beifahrersitz, weinend und den Doktor anflehend, er solle mir doch sagen, dass Dave noch lebe. Ich konnte es nicht fassen, wie weit es bis zum Krankenhaus war und dass so wenige Autos uns Platz machten. Schließlich kamen wir an, und sie trugen ihn davon. Nach einer gefühlten Ewigkeit bat man mich in ein kleines Büro. Ein Arzt kam herein und nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. Ich wusste sofort, was das bedeutete.

ZEIT: Ihr Mann ist damals gestorben. Das hat Sie mitten aus einem erfolgreichen und perfekt organisierten Leben gerissen. Wie kam es zu der Idee, über dieses traumatische Ereignis ein Buch zu schreiben?

Sandberg: Der Tod meines Mannes war das Schlimmste, was mir je widerfahren ist, und ich habe lange gezweifelt, ob ich die nötige Kraft besitze, um diese Zeit durchzustehen. Viele Menschen haben mir in dieser Zeit geholfen. Adam Grant war einer davon. Er ist ein Freund und außerdem Psychologe. Irgendwann entstand die Idee, dass wir zusammen ein Buch darüber schreiben, das aus der Ich-Perspektive erzählt.

ZEIT: Ihr Buch handelt von Resilienz, also davon, wie man Schicksalsschläge überstehen kann – und wie Arbeitgeber dabei helfen können. Was wollen Sie damit erreichen?

Sandberg: Ich möchte anderen helfen. Aber nicht nur das. Mein Mann Dave war ein toller Mensch. Ich will mit dem Buch auch die Erinnerung an ihn wachhalten.

ZEIT: Was haben Sie in den vergangenen zwei Jahren gelernt, das Sie weitergeben wollen?

Sandberg: Früher habe ich jemandem, der zum Beispiel an Krebs erkrankt war, gesagt: Es wird alles gut. Ich meinte es aus ganzem Herzen. Aber heute weiß ich, dass das genau falsch ist. Dass dann eine Stimme im Kopf des Betroffenen schreit: "Nein, es wird mir nicht gut gehen! Wie willst du das wissen?" Weil man es eben nicht weiß. Heute sage ich so etwas nicht mehr.

ZEIT: Sondern?

Sandberg: Ich sage, dass der Betroffene eben nicht weiß, wie und ob er es überstehen wird, und dass ich es auch nicht weiß. Aber dass ich an seiner Seite stehen werde, mit ihm da durchgehe. Den Schmerz anerkennen und da sein. Früher habe ich auch gefragt: "Gibt es etwas, das ich tun kann?" Das mache ich nicht mehr. Ich tauche einfach auf.

ZEIT: Sie schreiben außerdem, Sie hätten die Erfahrung gemacht, dass Freunde und Bekannte sich nicht wirklich getraut haben, Sie auf den Tod Ihres Mannes anzusprechen; dass sie nicht gefragt haben, wie es Ihnen geht. Sie empfehlen das Gegenteil und nennen das: "auf den Elefanten im Raum zeigen". Tun Sie das inzwischen?

Sandberg: Absolut. Ich bin seither in meinem Freundeskreis diejenige, die auf den Elefanten zeigt. Es geht einem Betroffenen nicht besser, wenn über sein Unglück geschwiegen wird. Denn es existiert trotzdem. Man kann mich nicht daran erinnern, dass Dave gestorben ist: Ich weiß, dass Dave gestorben ist. Ich habe es anfangs in jeder Minute gespürt. Und es hat gutgetan, wenn andere mich darauf angesprochen haben, mich gefragt haben, wie es mir geht.

ZEIT: Sie sprechen oft über Ihre Arbeit, haben Ihr letztes Buch darüber geschrieben, wie es ist, als Frau an der Spitze eines Unternehmens wie Facebook zu stehen – und wie man dorthin gelangt. Wie war es für Sie nach dem Tod Ihres Mannes im Büro?

Sandberg: Ich bin relativ schnell wieder arbeiten gegangen. Schon in meinem letzten Buch Lean in habe ich geschrieben, dass man seine ganze Persönlichkeit in die Arbeit einbringen soll; dass man im Job zeigen soll, wer man ist. Das glaube ich heute umso mehr. Die Menschen denken, dass es unprofessionell ist, Gefühle mit zur Arbeit zu bringen. Aber sie haben diese Gefühle trotzdem, sie bringen sie nur nicht zum Ausdruck. Und es kostet viel mehr Energie, sie zu unterdrücken, als wenn man sich mit ihnen aktiv beschäftigt.

ZEIT: Sie schreiben, dass Sie in den ersten Monaten nach dem Tod Ihres Mannes gelegentlich Meetings verlassen haben, weil die Trauer Sie überwältigte; dass Sie in Vorstandssitzungen geweint haben.

Sandberg: Das stimmt. Das ist mehrfach vorgekommen. Ich habe ständig geweint.

ZEIT: Zugegeben: Wir können uns das nicht recht vorstellen.

Sandberg: Na ja, vielleicht ist meine Erinnerung ein wenig einseitig, und ich habe nicht ganz so oft geweint, wie ich denke. Mir kam es aber ziemlich häufig vor.

ZEIT: Haben Sie jemals zuvor einen Vorstandsvorsitzenden im Silicon Valley gesehen, der öffentlich trauerte, der Tränen in den Augen hatte?

Sandberg: Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Ohnehin sind Unternehmen nicht gut darauf vorbereitet, mit Schicksalsschlägen einzelner Mitarbeiter und ihrer Trauer umzugehen.

ZEIT: Haben Sie nach Ihrer Erfahrung etwas bei Facebook verändert?