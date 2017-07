Es gibt praktisch keine Flüge mehr, auf denen geraucht werden darf. Und sollte ein nikotinsüchtiger Passagier auch nur mit dem Gedanken spielen, sich heimlich auf der Bordtoilette eine Zigarette anzustecken, dann wird ihm das schon bei der Ansage vor dem Start gründlich ausgeredet: Die Toiletten sind mit empfindlichen Rauchmeldern ausgestattet, und es drohen hohe Geldstrafen.

Trotzdem findet man auf jeder Bordtoilette einen Aschenbecher, meist direkt neben dem "Rauchen verboten"-Schild. Was soll das? Liegt es vielleicht daran, dass die Maschinen so alt sind und die Ascher somit ein Relikt aus raucherfreundlichen Zeiten? Nein, die Antwort lautet anders: Die Aschenbecher sind vorgeschrieben für den Fall, dass alle Verbote und Drohungen nichts nützen und ein süchtiger Passagier doch auf dem Klo raucht. Dann soll er wenigstens seinen Zigarettenstummel ordentlich entsorgen, anstatt ihn in den Abfall mit den Papiertüchern zu werfen und die Sicherheit des Flugzeugs aufs Spiel zu setzen.

Die Luftfahrtbranche ist immer noch traumatisiert durch einen Unfall aus dem Jahr 1973. Damals brach an Bord eines Flugzeugs der brasilianischen Airline Varig, das auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris war, in der Toilette ein Feuer aus. Die Brandursache wurde nie vollständig geklärt, aber vermutlich wurde das Feuer durch eine achtlos weggeworfene Zigarette entfacht. An den sich entwickelnden Rauchgasen erstickten 123 Passagiere. Seitdem schreiben die internationalen Flugbehörden einen Aschenbecher in der Toilette vor. In Europa müssen sogar zusätzlich Aschenbecher an den Außentüren angebracht sein. Aber auch die sind nicht zur Benutzung gedacht.

