Er ist eine der wunderlichsten Erscheinungen der Weltliteratur. In Europa war Lafcadio Hearn schon zu Lebzeiten – er starb 1904 mit 54 Jahren in Tokio – eine Legende. Hugo von Hofmannsthal trauerte bei der Nachricht seines Todes um die "unvergleichliche Stimme", deren Klang nicht in Worte zu fassen sei. Stefan Zweig rühmte den "überschwebenden Glanz" seiner Beschreibungen, deren "unkörperlich zitternde Schönheit", "wie der Duft über der Blume". Gustav Meyrink übersetzte und publizierte mit Erfolg seine Japanischen Geistergeschichten, und in anderen Kulturen verlief die Aufnahme seiner Texte noch schneller und heftiger. Texte ist ein seltsam anonymer Begriff für die mitreißenden Erzählungen Hearns, aber er umfasst die synkretistische Vielfalt der Gattungen, Schreibarten und Erzählstrategien. Der ausgewanderte Europäer Hearn hatte mit zwanzig als Lokalreporter in Cincinnati begonnen, Artikel über die hart arbeitende Unterschicht zu schreiben, die entlassenen Sklaven, die Wanderarbeiter, die Schauerleute, ihre Hafenkneipen, ihren Dialekt, ihren Gesang. Er erkannte sogleich die Schönheit ihrer traditionellen Ausdrucksformen, den Reiz ihrer fremden Wörter, das Schwirrende ihrer erotischen und verbrämt religiösen Motive. Hearn nahm die rituellen und rhythmischen Elemente ganz direkt in sein Schreiben auf.

Vom Lasterleben am Kai heißt eine Sammlung von frühen, weitgehend unbekannten Reportagen, in den USA herausgegeben von der vietnamesisch-amerikanischen Autorin Monique Truong. Erst die letzten beiden von elf Reportagen erzählen von Hearns spätem Sehnsuchtsland Japan, mit dem er bis heute fast ausschließlich verbunden wird. Dutzende Bücher hat er in den 14 Jahren seines Japanaufenthalts geschrieben, sie begründeten seinen Weltruhm, weil sie den Rest der Welt über ein fast schon versunkenes Traumland am Ende des 19. Jahrhunderts ins Bild setzten und zum Japonismus des Jugendstils wesentlich beitrugen, und mehr als das: weil sie die Japaner selbst in einer Zeit der radikalen Modernisierung und Öffnung des Landes kompensatorisch mit sich selbst versöhnten. Bis heute kennt jedes japanische Kind den irischstämmigen Schriftsteller, der das alte Japan heraufbeschwört. In Matsue, wo er zwei Jahre gelebt hat, gibt es ein Hearn-Museum und am St. Patrick’s Day jährlich einen Umzug ihm zu Ehren, obwohl er – Ironie der Geschichte – sich bis in die Feinheiten seiner poetischen Prosa als Buddhist und Taoist offenbart.

Hearns Texte werden im Laufe der Zeit, die ihn von Ohio nach Louisiana, in die französische Karibik und schließlich nach Nippon führt, immer literarischer. Und zwar indem sie, ganz heutig gedacht, die unterschiedlichsten Gattungen verschmelzen. So geht ein Bericht über in eine Novelle, gelegentlich durchsetzt mit sachbuchhaften Passagen; es mag Peripetien geben oder lauter Reihungen, ein Durchspielen von Motiven, ein Stakkato von Sprach- und Naturlauten, Gespräche mit Geistlichen, philosophische Betrachtungen und abenteuerliche Wendungen – sie sind immer grundiert von den allergenauesten Beschreibungen an der Grenze des Vorstellungsvermögens. Und wenn man überlegt, ob es einen roten Faden in dieser Bricolage gibt, kann man eine Umkehrung konventioneller Erzählarchitektur entdecken. Das Tragende sind nicht die menschlichen Verwicklungen, gespiegelt in der Natur; es sind viel eher die atmosphärischen Beschreibungen der alltäglichen natürlichen und dinghaften Welt, von Wetter, Licht, Geruch, Geräusch, von laternenbeschienenen Gassen, zerklüftetem Gestein und papierenen Wänden. Als ob das gesellschaftliche Leben aus dem natürlichen emaniere. Ein animistischer Zug bettet das menschliche Handeln im Schicksalhaften ein. Die mitreißende Wucht, die solch ein Erzählen im Gewaltigkeitsmodus des späten 19. Jahrhunderts gleichwohl entfalten kann, erfährt man bei zwei frühen Romanen aus Hearns karibischen Jahren, die jetzt neu übersetzt wurden: Chita und Youma, Letzterer ein Klassiker der kolonialgeschichtlichen Literatur in Frankreich, der von den Sklavenaufständen auf Martinique von 1848 erzählt.

Zusammen mit den Reportagen aus Cincinnati und New Orleans, Lasterleben am Kai, geben sie einen guten Überblick über Hearns literarische Entwicklung Richtung Japan. Dass der auf einer griechischen Insel geborene, früh von seinen Eltern verlassene Ire Patrick Hearn, in französischen und englischen Internaten aufgewachsen, nur einen Meter sechzig groß, mit einem blinden und einem hervortretenden Auge, elternlos und heimatlos, sich eine Heimat erst erschrieben hat, wie er dies tat, mit welch aneignender Liebe und Hingabe, die stark genug war, eine ganze Nation durch ihre Spiegelung in der eigenen Tradition zu bestärken, und dessen Texte das Japanbild weltweit bis heute prägen, das ist kein kleines Wunder. Deshalb sollte am Ende der wiedererweckenden Lektüre der 2015 in der Anderen Bibliothek erschienene Auswahlband Japans Geister stehen, mit den immer noch tauglichen Übersetzungen aus den zwanziger Jahren.

