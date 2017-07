1. Was läuft hier momentan herausragend?

Am Schweriner Stadtrand, im Dörfchen Wittenförden, sitzt ein Weltkonzern mit nur einer Mitarbeiterin. Katrin Hill, 31, gilt als wichtige Expertin für Marketing auf Facebook. "Meine Kunden sitzen überall auf der Welt", sagt sie, "nur in Schwerin habe ich keinen einzigen. Es versteht immer keiner, dass ich mit meiner Webcam in Mecklenburg auf dem Dorf sitze." Katrin Hill ist Rückkehrerin. Sie ist nahe Schwerin geboren und aufgewachsen, ist nach dem Abitur aber erst nach Südafrika, dann nach Chile, dann nach Neuseeland gezogen. Dort machte sie sich selbstständig. "Aber mit Ende 20", sagt Hill, "beschlossen wir, heimzukehren." Hills Mann, der ebenfalls aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, wollte die Firma von Katrin Hills Eltern übernehmen, die Rasenmäher verkauft und repariert. "Und wir wollten eine Familie gründen", sagt Katrin Hill. "Wir dachten: Wenn wir kleine Kinder haben, wollen wir um uns herum Familie haben. Großeltern, Eltern, Geschwister." Menschen wie Katrin Hill sind Schwerins große Hoffnung: Nach 1990 verlor die Stadt 30.000 Einwohner, darunter viele junge. Jetzt, da Schwerin wirtschaftlich besser dasteht – und schick ausschaut wie nie –, sollen diejenigen zurückgelockt werden, die einst gegangen sind. 2.200 Rückkehrer gab es im Jahr 2016. "Kürzlich", sagt Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD), "habe ich Neubürger zum Frühstück eingeladen, aber den meisten musste ich über Schwerin nichts erzählen. Die kannten die Stadt schon." Er selbst ist neu im Amt, war bis vor Kurzem noch Oberarzt am Schweriner Klinikum. "Gleich mehrere meiner Kollegen waren Rückkehrer", sagt Badenschier. "Ich bin selber etwas überrascht, dass sich all diese guten Rückkehrer-Prognosen als wahr erweisen." Das Besondere an den Rückkehrern: Sie zählen, wieder in der Heimat, plötzlich zu den besonders Engagierten. Sie sind Bürger, wie jede Stadt sie sich wünscht. Katrin Hill hat sich erst einmal mit darum gekümmert, dass ihr gesamtes Dorf schnelles Internet erhält, das brauchte sie ja schließlich für ihren Job. Sie ist inzwischen Gemeindevertreterin, hat einen Kulturverein gegründet. Ihre Hochzeit haben die Hills mit 135 Leuten aus zehn Nationen im Schweriner Schloss gefeiert. Seither kommen ihre Freunde aus aller Welt immer wieder nach Schwerin. "Ich mache viel Werbung, wie schön das ist", sagt Hill, "die sollen mich hier alle besuchen! Ich hole mir die ganze Welt nach Schwerin." Denn weltgewandt ist die Stadt weniger, eine Uni gibt es nicht. Vielleicht ändert der Rückkehr-Boom hier noch etwas.

Menschen wie Rico Wittmann, der nach Jahren in Hamburg als IT-Fachmann nach Schwerin zurückkehrte, schwärmen von der neuen Stimmung: "Alles, was ich mir von der Rückkehr erhofft habe, ist in Erfüllung gegangen", sagt er. "Ich habe eine Wohnung mitten in der Stadt. Aus meinem Wohnzimmer schaue ich auf den Innensee. Unten ist eine Kneipe, von deren Terrasse man auf den See schauen kann, und in die Sterne. Beim Bierchen mit den Jungs. Das ist das Lebensgefühl hier."

2. Was ist die Wunde dieser Stadt?

"Ich bin nach der Schule aus Schwerin fortgezogen, zum Schauspielstudium. Heute, wenn ich für ein paar Tage dort bin, überwältigt mich die Ruhe und Gelassenheit dieser Stadt. Leider ist das auch ein Nachteil. Du hast nichts außer Erholung, deshalb ist die Jugend über all die Jahre abgehauen. Du hast sieben Seen, Theater, Schloss, das ist entzückend, aber wenn du in Schwerin leben willst, musst du das wirklich wollen. Ich bin neulich mit meiner Schwester dort im Kino gewesen, meine Familie lebt ja noch in Schwerin, unweit vom Pfaffenteich. Um 22 Uhr gingen wir durch die Straßen, fragten uns: Ja, wo sind die denn alle? Kein Mensch war mehr zu sehen. Das halten viele Leute nicht aus. Vielleicht könnte Schwerin noch mehr aus dem Umstand machen, dass man in dieser Stadt aus dem Hamsterrad herauskommt. In Berlin kriegt in meiner Umgebung einer nach dem anderen einen Herzinfarkt, und ich frage mich: Können nicht mal alle einen Gang niedriger schalten? Da ist es umso toller, nach Schwerin zu kommen, wo die Uhr anders tickt."

Katrin Sass, 60, in Schwerin geboren, ist Schauspielerin ("Good Bye, Lenin") und lebt in Berlin

3. Wer ist neidisch auf Schwerin?

Wenn man die Schweriner fragt, wer denn eigentlich neidisch sein könne auf ihre Stadt, dann sagen sie gerne: Ratzeburg! Denn der 14.000-Einwohner-Ort Ratzeburg hat Pech gehabt – er liegt im Westen. In Schleswig-Holstein, direkt an der Landesgrenze zu Mecklenburg. Diese Stadt leide wie keine sonst am Aufstieg Schwerins. Gauben die Schweriner. Denn früher war Ratzeburg, das wie Schwerin inmitten von Seen liegt, ein begehrter Ort im Westen. Seit die Mauer weg ist, fahren westdeutsche Tagestouristen hier höchstens noch durch. Aber von Neid, sagt Rainer Voß, parteiloser Bürgermeister Ratzeburgs, könne keine Rede sein. Längst sei Schwerin kein Ort mehr, mit dem man konkurriere: "Ratzeburg liegt genau zwischen Hamburg, Lübeck und Schwerin. Wenn es denen gut geht, können wir davon nur profitieren." Zahllose Ratzeburger würden inzwischen 45 Kilometer entfernt, in Schwerin, arbeiten.

4. Was ist das Mecklenburgischste hier?

Vielleicht ist das Mecklenburgischste an Schwerin, dass hier ständig die Vorpommern vergessen werden. Der Name des Amtes, das im vorigen Herbst für Patrick Dahlemann geschaffen wurde, sagt schon alles: Er ist Staatssekretär für Vorpommern. Offenbar, weil es nötig ist, sich um diesen Landesteil besonders zu kümmern. Als er im Herbst in Schwerin erstmals an einer Kabinettssitzung teilnahm, sagt Dahlemann, habe er sich gefragt, warum an den Wänden des Kabinettssaals ausschließlich mecklenburgische Städte erwähnt werden. Ganz einfach: Als das Gebäude im 19. Jahrhundert als Regierungssitz des Herzogtums Mecklenburg-Schwerin gebaut wurde, hatte in Schwerin niemand Vorpommern im Blick. Manche sagen, das habe sich bis heute nicht geändert. Schwerin strahlt mecklenburgischen Stolz und Reichtum aus – und hat so gar nichts vom kargen östlichen Landesteil Vorpommern. Mecklenburg hat die bessere Infrastruktur, die Arbeitslosigkeit ist niedriger. Dahlemann soll Vorpommern ins Bewusstsein rücken. Nur an der Wandbemalung im Kabinettssaal wird er scheitern. Sie steht unter Denkmalschutz.

5. Was ist Schwerins Stolz?

Hätte Schwerin Minderwertigkeitskomplexe – man würde es der Stadt nachsehen. Sie ist der Underdog der Landeshauptstädte Ost: Dresden ist fünfmal so groß, Erfurt fünfmal so prächtig, Potsdam zigmal so reich. Aber Schwerin hat Erstaunliches geschafft: Es konnte doch groß werden – weil es akzeptierte, dass die Kleinheit sein Reiz ist. Schwerin versucht nicht, zur Metropole zu werden; hat erkannt, dass Deutschland und auch der Osten keine weitere Großstadt im Nordosten brauchen. Lieber ist man die kleinste Landeshauptstadt – und hat an die Metropole in der Nachbarschaft angedockt. Seit vorigem Jahr gehört Schwerin zur "Metropolregion Hamburg". Vermarktet sich als "Vorgarten" Hamburgs. Warum soll Hinterland bleiben, wer Vorgarten sein kann?

Ganz nebenbei bewies Schwerin, dass es ein unverkrampftes Verhältnis zu allem Westdeutschen pflegt. Hier fremdelt man nicht mit denen, die früher auf der anderen Seite der Grenze lebten. Hier mogelt man sich in westdeutsche Verbünde einfach rein. Es etabliert sich Schwerin als Wohnstadt für alle, denen Hamburg zu groß, wild, teuer geworden ist. Hier sind die Wege kurz, die Mieten bezahlbar, die Seegrundstücke betretbar. Hier kann man sich Hobbys leisten. Schwerin, das ist nun auch: die Stadt der gelebten Work-Life-Balance.

6. Was ist gerade Schwerins größtes Problem?

Cécile Bonnet-Weidhofer, 35, geboren im französischen Aix-en-Provence, gehört zu jenen Zuwanderern, auf die Schwerin so stolz ist. Vor zehn Jahren zog sie für den Job her, eher missmutig. "Aber ich habe mich in Schwerin verliebt", sagt sie. Sie fand, in dieser Reihenfolge: eine prächtige Wohnung, eine nette Stammkneipe – und die große Liebe. Bonnet-Weidhofer wurde sogar Vizechefin der FDP im Land. Jetzt wird sie Schwerin verlassen. "Ich bin sehr traurig, dass wir fortmüssen", sagt sie. Das Ziel: Hannover. Der Grund: einer, der schon tausendfach Grund dafür war, dass Menschen aus Schwerin fortgehen. "Mein Mann, übrigens Schweriner, hat hier einfach keine Arbeit gefunden. Er ist Ingenieur, arbeitet in Hannover – das Pendeln war auf Dauer keine Lösung", sagt sie. Menschen um die 30, wie die Weidhofers, müssen allzu oft noch immer gehen, weil hochqualifizierte Jobs fehlen. Für die Weidhofers bleibt ein Trost: Vor drei Jahren ist Bonnet-Weidhofers Mutter aus Südfrankreich nach Schwerin gezogen – und voilà: Sie will auch ohne Tochter hierbleiben.