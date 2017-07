Bevor Sie in Salzgitter ankommen, müssen wir etwas klarstellen: Salzgitter gibt es eigentlich nicht. Die Stadt ist ein Konstrukt aus zwei Kleinstädten und 29 Dörfern; dazwischen dichter Buchenwald, Zuckerrübenäcker, Landstraßentristesse. 229 Quadratkilometer Stadtfläche, ganz ohne Zentrum. Die Vereinigten Dörfer von Salzgitter. Schon in der Grundschule müssen Salzgitteraner sie auswendig lernen: Lobmachtersen, Sauingen, Bruchmachtersen ... Einstudierter Lokalpatriotismus.

Der Stadtteil, in dem Ihr Zug ankommt, heißt Salzgitter-Bad. Aber er wird nicht Salzgitter-Baaad ausgesprochen, wie das die mechanische Durchsage in der Regionalbahn tut. Sondern Salzgitter-Batt, kurzer Vokal, langes T, wie beim englischen Wort butt. Das sagt doch schon alles, mögen Sie denken. Denn da stehen Sie nun, auf einem der zwei Bahnsteige, und der erste Blick offenbart Trostlosigkeit. Eine Parkplatz-Ödnis, umzingelt von Discountern. Doch keine Angst, es wird noch besser.

Gehen Sie an den Autos vorbei, überqueren Sie die Straße, und schon stehen Sie mitten in einem kleinen Park. Zu Ihrer Linken: die Kniestedter Kirche, über 600 Jahre alt, heute eine Kleinkunstbühne. Sollte gerade eine Jazz- oder Bluesband spielen, gehen Sie hinein; die gotische Architektur bildet eine herrliche Kulisse. Zu Ihrer Rechten: das Mütterzentrum, Deutschlands erstes Mehrgenerationenhaus. Kinderbetreuung, Altenpflege, Hausaufgabenhilfe – alles unter einem Dach. Das galt 1980 als ein revolutionäres Konzept. Heute gibt es deutschlandweit über 500 solcher Häuser. Holen Sie sich in der Caféstube ein Stück Kuchen, und setzen Sie sich in den Garten, zwischen Rentnergruppen und Mütterrunden. Und genießen Sie das Großfamiliengefühl auf Zeit.

Familienfreundlichkeit ist das jüngste Image einer Stadt, die sich immer neu erfinden musste. Hier, in Salzgitter-Bad, das in einem engen Tal kauert, umrahmt von grünen Hügeln, werden Sie davon nicht viel merken, aber: Salzgitter, das ist der Pott Niedersachsens. Im Norden, im Ortsteil Beddingen, steht die Salzgitter AG, nebenan das Volkswagenwerk, eine der größten Motorenfabriken der Welt. Auch Zechen gab es hier, bis in die 1980er schürften Bergleute Eisenerz. Ein letztes Zeugnis davon finden Sie auf dem Marktplatz.

Spazieren Sie dafür die Fußgängerzone entlang. Achten Sie weniger auf den Leerstand in den Ladenlokalen, sondern auf die schönen Fachwerkfassaden. Auf dem Markt sehen Sie eine Bronzestatue; ein stolzer Bergmann schiebt eine Lore. Mit etwas Glück schlägt das Glockenspiel am Kleinen Rathaus das Bergmannslied. Melancholische Töne aus einer vergangenen Zeit.

Salzgitter 2 STUNDEN IN SALZGITTER Wasser Ist der Tag zu heiß zum Bummeln? Kaufen Sie sich in einem der Modediscounter am Bahnhof Badeklamotten, und fahren Sie ins Thermalsolebad am Stadtrand. Entweder mit der Buslinie 618 oder mit dem Taxi. Wein Der beste Ort, um in der Sonne zu sitzen und ein gutes Glas zu trinken, ist "Benno’s feine Kost" am Klesmerplatz. Früher verkaufte Benno bestes Obst und Gemüse, heute Weine, Olivenöle, Antipasti.

Und das Salz?, fragen Sie jetzt vielleicht. Gehen Sie noch ein Stück weiter, in den Rosengarten hinterm Kleinen Rathaus. Unter Ihnen liegt jetzt eine der größten Solequellen Mitteleuropas. Als in den 1870er Jahren die heilende Wirkung des Salzwassers entdeckt wurde, eröffneten die ersten Badehäuser und lockten Kurgäste aus den umliegenden Herzogtümern an. Heute drücken Pumpen die Sole aus 243 Meter Tiefe hinauf und lassen das Wasser über Reisigbündel laufen. Setzen Sie sich hin, atmen Sie tief ein. Spüren Sie das Salz? So schmeckt Salzgitter.