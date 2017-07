Es ist sitzungsfreier Tag im Al-Jamama-Palast in Riad, der riesige Saal mit dem blau-goldenen Kuppeldach ist leer. Und wenn Hanan al-Ahmadi jetzt nicht zum Interview verabredet wäre, könnte sie beim Fitnesstraining mitmachen. "Fragen Sie mich bitte nicht nach dem Fahrverbot für Frauen", sprudelt die rundliche Mittfünfzigerin leicht genervt los, während ihre Mitarbeiterinnen draußen in Turnschuhen mit strammem Tempo durch die Gänge marschieren. "Sieben Runden um die Schura sind ein Kilometer", steht auf einem Schild in der Büroetage der Frauen. Die Schura ist die beratende Versammlung des saudischen Königreiches. Wie überall im Land herrscht auch hier strikte Geschlechtertrennung. Männer haben in der Frauenabteilung keinen Zutritt, also hängen die obligatorischen Ausgeh-Uniformen der Frauen – schwarze Abajas und Hidschabs – wie erschlaffte Gespenster am Kleiderhaken. Frau trägt hier T-Shirt, Leggings oder Hosenanzug.

