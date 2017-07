Hamburg ist der Welt erst einmal egal. Das muss man so klar sagen. Die Stadt heißt zwar die Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer willkommen, sie räumt für Donald Trump ihr Gästehaus frei, sperrt ihre Straßen, wird zum Treffpunkt für Autonome – aber letztlich könnte Hamburg genauso gut Huangzhou sein oder Brisbane, irgendein Ort in einem Land, das gerade laut Protokoll dran ist. Irgendein Ort, der groß genug ist, einen Gipfel mit mehreren Zehntausend Teilnehmern zu stemmen. Wenn die Vertreter der G20 vom morgigen Freitag an in den Messehallen beraten, ist Hamburg nur Kulisse.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden