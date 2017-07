DIE ZEIT: Herr Cryan, vor zehn Jahren sagte Josef Ackermann: "Es gibt kein Geschäft, das es wert ist, den eigenen Ruf zu ruinieren." Heute ist klar, dass die Geschäfte jener Ära nicht nur den Ruf der Deutschen Bank, sondern beinahe die Bank selbst ruiniert haben. Wie konnte das geschehen?

John Cryan: Die Bank wollte damals in erster Linie wachsen, wie viele andere Häuser auch. Vor zehn Jahren gab es ganz andere Maßstäbe als heute: Ranglisten spielten eine große Rolle, es ging um Ertragswachstum und aggressive Vorgaben, die man erreichen sollte.

ZEIT: Die berühmten 25 Prozent Eigenkapitalrendite, die Ackermann als Ziel ausgegeben hatte.

Cryan: Die Deutsche Bank war im Zeitgeist gefangen und hat ihre Kontrollsysteme vernachlässigt. Sie tat einige Dinge, die wir heute bedauern und für die wir uns entschuldigt haben.

ZEIT: Im Rückblick: Erkennen Sie einen Punkt, an dem die Dinge in die falsche Richtung liefen?

Cryan: Das ist schwierig zu sagen, weil ich das damals nur von außen betrachtet habe.

ZEIT: Von der Schweizer Bank UBS aus, wo Sie 2008 Finanzvorstand waren.

Cryan: Ja, von außen sah es zunächst so aus, als hätte die Deutsche Bank die Finanzkrise besser als andere überstanden. Die UBS machte 2008 rund 28 Milliarden Schweizer Franken Verlust, die Deutsche Bank verlor fast sechs Milliarden Euro vor Steuern. Das war viel, aber einiges weniger als andere Banken. Bald jedoch wurde klar: Die Deutsche Bank hat später als alle anderen damit begonnen, die Probleme zu beheben. Sie marschierte lange weiter in die eingeschlagene Richtung. Andere Häuser nahmen schon 2010 oder 2011 große Veränderungen in Angriff.

ZEIT: Sie finden also, der Zeitpunkt, an dem es schieflief, lag eher nach der Finanzkrise. Was haben die anderen besser gemacht?

Cryan: Die amerikanischen Banken haben – auch unter politischem Druck – früh Kapital aufgestockt und ihre internen Kontrollen verbessert. Heute sind sie uns drei bis vier Jahre voraus. Der amerikanische Ansatz bestand darin, Probleme schnell zu beheben, Abschreibungen vorzunehmen, Strafen zu bezahlen, neues Kapital einzusammeln – und dann weiterzumachen. Wir Europäer tendieren dazu, Probleme auf die lange Bank zu schieben. Das liegt an den Unternehmen selbst, aber auch ein Stück weit an der Politik in Europa und ihrem Umgang mit der Finanzkrise.

ZEIT: In Ihrem Haus blieb das Management aus der Krise lange im Amt: Josef Ackermann machte bis 2012 weiter; auf ihn folgte Anshu Jain, der in der Krise schon das Investmentbanking geleitet hatte. Wie soll ein Neuanfang so möglich sein?

Cryan: Lassen Sie uns das losgelöst von Personen betrachten. Natürlich ist es leichter, ein Geschäftsmodell zu ändern, wenn sich auch in der Führung etwas grundsätzlich ändert.

ZEIT: Kann so ein Neuanfang zu spät kommen?

Cryan: Ja, denn auf dem Weg dorthin können Sie das Vertrauen Ihrer Kunden verlieren. Ein Problem sollte man lösen, sobald man es erkannt hat.

ZEIT: Kommt der Neuanfang für die Deutsche Bank zu spät? Im vergangenen Jahr schien es zeitweise, als stehe die Bank auf der Kippe.

Cryan: Nein. Aber wir wären heute in besserer Verfassung, wenn wir das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erledigt haben, schon vor sechs oder sieben Jahren getan hätten.

ZEIT: Die Deutsche Bank streitet sich derzeit mit ehemaligen Vorständen, unter anderem Ackermann und Jain, um Boni in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Sollten die Manager das Geld verloren geben? Oder können Sie verstehen, dass sie kämpfen?

Cryan: Ich war Mitglied des Aufsichtsrats, als dieser entschieden hat, die Boni zurückzuhalten. Ich habe diese Entscheidung unterstützt. In meiner heutigen Position bin ich bei diesem Thema nicht mehr beteiligt: Das ist eine Sache zwischen dem Aufsichtsrat und den Betroffenen. Nur so viel: Je früher das Thema geklärt ist, desto besser.

ZEIT: 25.000 anderen Mitarbeitern haben Sie die Boni für 2016 zusammengestrichen, um fast 80 Prozent. Verstehen die, warum sie die Rechnung für Fehler der Vergangenheit zahlen sollen?