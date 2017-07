Es ist Viertel vor vier, als Sonia Pascual Romero in München Feierabend macht, auf die Rosenheimer Straße tritt, kurz aufstöhnt, weil es so heiß ist, noch einmal prüfend auf die Uhr schaut und losrennt. Es geht jetzt darum, die U-Bahn zu erwischen, damit der siebenjährige Nathaniel am Treffpunkt unter der Brücke nicht warten muss, trotz lilafarbenem Businesskleid und Glitzersandalen auf dem Fußballplatz einen halbwegs handfesten Eindruck zu hinterlassen (es ist das erste Training ihres Sohnes!), zwischendurch den vierjährigen Navien rechtzeitig aus der Kita abzuholen, sodass er nicht der Letzte ist (denn das hasst er), die elfjährige Celina zu Hause anzurufen ("Bist du angekommen?") und dann, später, noch die Schwiegermutter im Altersheim zu besuchen, auch wenn sie an manchen Tagen nicht mehr weiß, wer da vor ihr sitzt. Und selbst wenn der Akku der berufstätigen Mutter, Ehefrau, Tochter und Schwiegertochter spätestens dann leer ist, muss sie noch Abendbrot machen und sich überlegen, wie sie am nächsten Tag nach Karlsruhe kommt – zu ihrem Vater, der nicht mehr allein laufen, sich nicht mehr allein waschen und anziehen kann.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden