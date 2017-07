Zum 18. Mal startet heute der ZEIT-Scrabble-Sommer, das größte Simultanspiel in deutscher Sprache. Neun Wochen lang haben Sie wieder die Chance, im Wettkampf gegen alle anderen ZEIT-Leserinnen und -Leser wertvolle Preise zu gewinnen. Stellen Sie sich also vor: Sie sitzen am Scrabble-Brett, jemand hat mit REIST begonnen, dann hat ein anderer ganz eilig E und L angelegt. Wie können Sie jetzt aus den Spielsteinen N, E, R, I, T, A und S (oder einem Teil davon) und den Buchstaben auf dem Spielbrett ein zulässiges Wort bilden, das man von links nach rechts oder von oben nach unten lesen kann? Jeder Buchstabe hat einen bestimmten Wert, und es kommt darauf an – auch mithilfe der roten und blauen Prämienfelder –, möglichst viele Punkte zu erzielen. Wenn Sie alle sieben Steine in einem Zug ablegen können, erhalten Sie eine Prämie von zusätzlichen 50 Punkten.

Welches also ist das "teuerste" Wort, das Sie in dieser Woche bilden können?

Die erste Folge ist beendet. Mit dem wertreichsten Wort spielen wir am Donnerstag weiter.

Hinweis: Die Scrabble-Seite wird jeweils montags ab 12 Uhr (Eingabeformular verschwindet) und donnerstagmorgens (neue Scrabble-Runde mit Eingabeformular) aktualisiert.

Spielregeln: Mit dem wertreichsten Wort, das uns vorgeschlagen wird, spielen wir nächste Woche weiter. Es zählen nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind. Es gelten die allgemeinen Scrabble-Regeln in Verbindung mit dem Turnierreglement (www.scrabble.de). Über alle Gewinne entscheidet das Los, sie können nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht übertragbar (im Fall der Kreuzfahrt auch nicht auf eine andere Reise). Die Punkte aus den einzelnen Runden werden automatisch registriert und addiert, wenn Sie jedes Mal unter demselben Namen und derselben Anschrift teilnehmen. Pro Person und Woche wird nur eine Einsendung gewertet: die mit der höchsten Punktzahl. Weitere Informationen unter www.zeit.de/newsletter

Das sind unsere Preise:

Eine Transatlantik-Kreuzfahrt für 2 Personen

auf der "Mein Schiff 6", dem Wohlfühlschiff von TUI Cruises. Die Reise geht von Palma de Mallorca über Gibraltar, Cádiz, Lissabon, die Azoren und Neuschottland nach Bayonne (New York). Sie reisen in einer Balkonkabine und mit "Premium Alles Inklusive". Eingeschlossen sind auch An- und Abreise von (und nach) einem deutschen Flughafen. Termin 26. 8. bis 11. 9. 2018. Gewinnen kann, wer mindestens ein Mal die optimale Scrabble-Lösung findet.

30-mal je einen Rechtschreib-Duden

in der aktuellen Auflage. Für Scrabbler ist er unverzichtbar. Denn nur Wörter, die in diesem Standardwerk der deutschen Sprache stehen, dürfen auch aufs Brett (siehe unten). Gewinnen kann am Ende der neun Wochen jede gültige Einsendung.

9-mal: ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 18. ZEIT-Scrabble-Turnier, das vom 22. bis zum 29. Oktober 2017 im Maritim Hafenhotel Rheinsberg stattfindet. Für jeweils eine Person: An- und Abreise per Bahn nach Berlin, Transfer zum Hotel, Unterkunft mit Halbpension.

Als Trostpreise verlosen wir am Ende der neun Wochen unter allen Mitspielern, die mindestens einmal eine gültige Lösung eingesandt haben, 20 Scrabble-Spiele aus dem Hause Mattel.

Lösung aus der Nr. 27:

DRACHMEN auf 11D–11K brachte insgesamt 56 Zähler ein. Die Scrabble-Kolumne entfällt. Dafür gibt es den Scrabble-Sommer auf der Leserbrief-Seite