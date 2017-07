Was haben wir uns für Gedanken gemacht. Ob wir ein rollstuhlgerechtes Auto brauchen – oder einen hohen SUV, in dem man nicht zu tief sitzt und in den man leicht einsteigen kann. Doch als wir Gerhard Finke, 100, gebürtiger Brandenburger, bei seinem Lieblingsitaliener in Berlin-Charlottenburg abholen, er aufsteht, mit Stock sehr zügig zum Auto geht und auf die Frage nach seinem Malerei-Studium über den Geniebegriff von Joseph Beuys zu sprechen beginnt, sind unsere Ängste verflogen. Herr Finke lebt in seiner eigenen Wohnung und geht jeden Tag zum Italiener essen. Heute wird er zwei Frauen treffen, die über hundert sind und in einer Seniorenresidenz wohnen. Frau Maltusch, 104. Frau Müller, 102. Wir haben sie für dieses Gespräch zusammengeführt. Die drei werden Kuchen essen und über das Leben reden. Herr Finke fragt uns, wie er die beiden ansprechen soll. Gnädige Frau? Madame? In Deutschland gibt es im Moment 17.000 Menschen, die hundert sind oder älter. So viele wie nie zuvor. Noch sind Hundertjährige eine Ausnahme. In ein paar Jahrzehnten aber wird das anders sein, die Lebenserwartung steigt und steigt. Dieses Gespräch ist also auch ein Blick in unsere Zukunft.

