Begeisterung ist schwer zu messen. Dabei scheint die Fähigkeit, andere Menschen begeistern zu können, in der Politik wichtiger zu sein als je zuvor. Ob jugendliche Himmelsstürmer wie Emmanuel Macron in Frankreich und Justin Trudeau in Kanada oder Altlinke wie der Beinahe-Wahlsieger Jeremy Corbyn in Großbritannien – sie alle verstehen es, Emotionen zu wecken. Das gilt ganz sicher auch für Donald Trump, der Präsident wurde, weil er seine Anhänger im Wahlkampf begeisterte; ganz anders als seine Konkurrentin Hillary Clinton.

Und bei uns in Deutschland? Wie steht es hier um den politischen Enthusiasmus?

Um dieser Frage auf die Spur zu kommen, hat das Institut für angewandte Sozialwissenschaft (infas) im Auftrag der ZEIT ein repräsentatives Stimmungsbild der deutschen Wählerschaft erhoben. Erstmals wurde dabei die Frage gestellt, ob die Wähler sich für einen der Spitzenkandidaten von Union oder SPD, Angela Merkel oder Martin Schulz, "richtig begeistern" können. Anders als bei der sogenannten Sonntagsfrage geht es dabei nicht um konkrete Wahlabsichten, die Erhebung zielt vielmehr auf die Haltung der Wähler gegenüber den beiden Kandidaten ab.

Das Ergebnis ist in mehrfacher Hinsicht überraschend – und für die SPD ernüchternd. Denn Angela Merkel vermag mit ihrem spröden Politikstil bei den Wählern auch nach zwölf Jahren im Kanzleramt offensichtlich deutlich mehr Begeisterung auszulösen als Martin Schulz, ihr Herausforderer. 36 Prozent der Befragten, mehr als ein Drittel, geben an, dass sie sich für Merkel begeistern könnten; nur 15 Prozent sagen dies über Martin Schulz. Allerdings, auch das gehört zum Bild: Fast die Hälfte aller Befragten kann sich weder für den einen noch für die andere erwärmen.

Begeisterungs-Faktor Wer ist beliebter? Schulz und Merkel im Vergleich Quelle: infas-Repräsentativerhebung, Juni 2017, 1.501 Befragte © ZEIT-Grafik

Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte erklärt den anhaltenden Erfolg Merkels mit einem "deutschen Sonderweg": Während die Zeichen in vielen anderen Ländern auf Wandel stünden, "favorisieren wir den Amtsadel, die Büroleitertypen". Merkel begeistere viele Menschen, gerade weil sie sich meistens ungerührt und unaufgeregt zeige und Emotionen verweigere – ein Paradox, das ihre Gegner zur Verzweiflung treiben kann.

Denn Merkel löst nicht nur in den eigenen Reihen Begeisterung aus. 40 Prozent der Grünen- und sogar 24 Prozent der SPD-Anhänger zeigen sich von ihr begeistert. Selbst bei Linken-Anhängern hat sie einen kleinen Vorsprung. Besonders enttäuschend für Schulz ist, dass er offensichtlich auch bei den jungen Wählern nicht – oder nicht mehr – ankommt. Dabei schienen ihm nach seiner Nominierung im Januar gerade in diesen Altersgruppen viele Herzen zuzufliegen. Doch die anfängliche Euphorie ist längst verflogen, das zeigt die Erhebung von infas deutlich.

Es bleibt die Frage, wie aussagekräftig solche Zahlen sind. Könnte es etwa sein, dass ein einzelnes Ereignis die Stimmung im ganzen Land wieder wendet?

Die Erhebung von infas wurde nach der überraschenden Niederlage der SPD in Nordrhein-Westfalen begonnen und weitgehend vor der ebenso überraschenden Entscheidung für die "Ehe für alle" abgeschlossen. Infas-Geschäftsführer Menno Smid legt dennoch Wert darauf, dass es sich um ein "repräsentatives Stimmungsbild" und keineswegs nur um eine Momentaufnahme handele: "Wir haben die Intensität einer affektiven Haltung gegenüber Personen gemessen. Eine solche Messung ist gegenüber kurzfristigen Themeneinflüssen erfahrungsgemäß robust."

Karl-Rudolf Korte hält dennoch eine tröstliche Erkenntnis für die SPD bereit. Die Wähler seien "wählerischer geworden" und entschieden sich immer später, so der Politikwissenschaftler: "Wahlkampf lohnt sich also."