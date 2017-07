Wie man einen G20-Gipfel richtig organisiert, haben chinesische Offizielle schon häufiger westlichen Regierungschefs erklärt: Als sie im September 2016 den G20-Gipfel in der Neun-Millionen-Stadt Hangzhou ausrichteten, hätten viele Bürger das Vorhaben dadurch unterstützt, dass sie die Stadt freiwillig verlassen hätten. Die Regierung habe das mit verbilligten Ferienpark-Tickets gefördert.

In Hamburg sollte alles anders werden. Ein Gipfel, der mit dem Leben der Bürger in Übereinstimmung zu bringen ist. Einer, bei dem friedliche Demonstrationen stattfinden können. Ein Gipfel, der jeden Zweifel an seiner Sinnhaftigkeit ausräumen würde. Am Ende, nach dem großen Erschrecken über die Gewalt, muss man die Bilanz ziehen: Gipfel in dieser Größenordnung sind in einer Stadt wie Hamburg nicht zu verwirklichen. Es ist Zeit für ein Umdenken und eine Analyse, in der die Verantwortlichen endlich Fehler benennen.

Dort, wo die G20-Delegationen entlangfuhren, gab es kein Durchkommen mehr

Zunächst einmal: Das große Versprechen, der Betrieb in der Innenstadt könne mit wenigen Einschränkungen wie gewohnt weitergehen – weswegen Geschäfte und Unternehmen ihre Pforten nicht schließen müssten –, dieses Versprechen war schon am Freitagnachmittag hinfällig. Zum zweiten Mal richtete die Polizeiführung statt der geplanten flexiblen Routen sogenannte Betonstrecken ein: Dort, wo die G20-Delegationen entlangfuhren, gab es kein Durchkommen mehr, egal ob es ein Anwohner versuchte, ein Passant oder ein Journalist, der seine Redaktion erreichen wollte. Stundenlang mussten sie alle ausharren. Die Stadt war de facto zweigeteilt, die City abgeriegelt. Reisende, die von der falschen Seite kamen, wurden noch am Samstag nicht mal zu Fuß zum Hauptbahnhof vorgelassen, obwohl es nur darum ging, eine Straße zu überqueren. Spätestens da mutierte selbst der gutmütigste Befürworter zum Gegner des Gipfels. Das alles kam der Nötigung schon sehr nahe. Ohne verbilligte Ferienpark-Tickets.

Viel schwerer wiegt die Verwüstung in der Schanze am Freitagabend. Zur Frage, warum ein ganzes Viertel der Zerstörungswut von Anarcho-Hooligans überlassen wurde, erklärte die Polizeiführung: Man habe zu diesem Zeitpunkt um Leib und Leben der Beamten gefürchtet. Nun haben die Polizistinnen und Polizisten zu viel erlitten, als dass irgendjemand sagen wollte, man hätte sie doch bitte Betonplatten und Molotowcocktails aussetzen sollen. Sie gingen im Übrigen überwiegend mit einer Besonnenheit vor, die nicht nur ausländische Beobachter staunen ließ. Vor dem ZEIT-Gebäude war nach der Räumung einer Ansammlung auf der Straße die Durchsage zu hören, man könne – falls man den Einsatz als unverhältnismäßig empfinde – "innerhalb der nächsten vier Wochen Klage beim Verwaltungsgericht Hamburg-Mitte einreichen".

Aber den Bürgern hat man, wenn auch ungewollt, etwas vorgegaukelt. Die ehrliche Ansage wäre gewesen: Wir garantieren den Bürgern Sicherheit, es sei denn, es besteht große Gefahr für die Polizei. Wer hätte den Gipfel dann noch gutgeheißen? Genauso wie das Freiheitsversprechen war da auch das Sicherheitsversprechen obsolet. Man fragt sich, was in der Stadt passiert wäre, wenn am Freitagabend statt der geschätzt 1.500 Gewalttäter die befürchteten 4.000 bis 8.000 in die Schanze gekommen wären.

Ein letzter, besonders ärgerlicher Punkt, weil sich hier Ahnungslosigkeit und Verblendung mischen: Immer wieder wurde das Argument vorgetragen, die Polizei sei mitschuldig an den Gewaltexzessen. Auf bestürzende Weise haben das Politiker der Partei Die Linke getan. Wer aber nur kurz eine Demonstration mit Gewalttätern beobachtet hat, der weiß: Selbst wenn die Polizei dort veganes Gulasch und Holunderblütentee verteilt hätte, wäre keiner davon abzubringen gewesen zu wüten. Sie waren ja aus diesem einzigen Grund dabei.

Die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie sagt, dass gerade in einer Zeit, in der viel Sprachlosigkeit herrsche, das Zusammenkommen "schon ein Wert an sich" sei. Und, ja, ein G20-Gipfel muss auch in demokratischen Gesellschaften ausgerichtet werden können. Aber dann in anderem Rahmen: Niemand braucht das Familienfoto der Staats- und Regierungschefs an der Elbphilharmonie, für dessen Sicherung so viele Polizisten eingesetzt waren, die dann in der Schanze fehlten. Zu Ergebnissen kommt man auch ohne Tausende von angeblich unersetzlichen Delegationsmitgliedern. Es ist noch keine Kapitulation vor Gewalttätern, wenn man nach den Chaostagen von Hamburg festhält: Auch in einem Land wie unserem gibt es Orte, an denen Freiheit und Sicherheit der Bürger besser zu gewährleisten sind als in einer offenen Großstadt.

