Gesichtsblinde wie ich erkennen andere Leute an ihrer Kleidung, ihrer Stimme, ihren Bewegungen oder an ihrer Frisur. Ich habe noch ein paar andere Strategien entwickelt: Menschen, die mir auf der Straße bekannt vorkommen, lächle ich an und schaue, ob sie mich ansprechen. Ganz wichtig ist auch der Kontext. In der Schule kann ich alle meine Kollegen und Schülerinnen auseinanderhalten – woanders bin ich mir nicht sicher. Und so gerate ich immer wieder in peinliche Situationen. Ich laufe an Freunden vorbei, weil ich sie nicht erkenne. Ich frage meine Friseurin, ob meine Friseurin da ist – sie ändert ganz oft ihren Haarschnitt. Manchmal halte ich zwei Menschen für dieselbe Person oder dieselbe Person für zwei verschiedene Leute. Auf Partys unterhalte ich mich gut mit jemandem, hole mir etwas zu trinken – und finde ihn nicht mehr wieder. So etwas überspiele ich meist, indem ich lache und sage, dass ich mir nur ganz schlecht Gesichter merken kann. Man nennt das Prosopagnosie.

Anna Wünsche, 32, arbeitet als Lehrerin in der Nähe von Leipzig.

Was genau ich sehe? Vielleicht ist es bei mir ein wenig so, wie wenn Europäer Asiaten schwer auseinanderhalten können.

Oft rettet mich mein Mann. Wenn ein Freund auf uns zukommt, sagt er: Ach, guck mal, das ist ja der und der. In Menschenmengen verliere ich ihn manchmal, etwa auf Flohmärkten. Dann bleibe ich stehen und warte, bis er mich einsammelt. In dem Moment erkenne ich ja auch ihn nicht.

Kennengelernt habe ich meinen Mann im Orchester. Er spielte Bratsche, ich Oboe. Wenn ich die Augen schließe, kann ich mir sein Gesicht nur vorstellen, wenn ich etwa an unser Hochzeitsfoto denke – in 2-D geht das besser als in 3-D. Mich selbst erkenne ich auf Fotos, ich kenne ja den Kontext und weiß, dass ich es bin.

Bei mir fiel die Gesichtsblindheit erstmals im Kindergarten auf, weil ich die anderen Kinder ständig nach ihren Namen fragte. In der Schule konnte ich mir nie alle meine Mitschüler merken. Und in meiner ersten Ausbildung zur Physiotherapeutin habe ich einmal eine Patientin falsch behandelt, weil ich dachte, sie sei jemand anderes. Zum Glück hatte das keine schlimmen Folgen.

Heilen kann man Gesichtsblindheit nicht, man kann sie durch Wahrnehmungsübungen nur etwas ausgleichen. Ich habe eine erbliche Form: Mein Opa und einige Onkel und Tanten sind auch gesichtsblind – mein Sohn aber nicht. Jedes Mal, wenn ich ihn von der Krippe abhole, freue ich mich, dass er gleich auf mich zurennt.

Aufgezeichnet von Daniel Kastner

