wurde 1955 in der Stadt Marl im Ruhrgebiet geboren und lebt heute mit seiner Familie in Gelsenkirchen. Er saß bei mehr als 200 Spielen der Ersten und Zweiten Bundesliga auf der Trainerbank – unter anderem bei Schalke 04 , Hannover 96 und dem 1. FC Köln. Die größten Erfolge hatte Neururer mit dem VfL Bochum, den er im Jahr 2004 überraschend in den Uefa-Cup führte. 2013, als er zum zweiten Mal in Bochum angeheuert worden war, rettete Neururer den Verein vor dem Abstieg in die dritte Liga, wurde dort aber wegen »vereinsschädigenden Verhaltens« im Dezember 2014 entlassen. Der Trainer hatte den Kapitän der Mannschaft, der dem Chef des Aufsichtsrates Inkompetenz vorgeworfen hatte, öffentlich verteidigt . Es war Neururers 16. und vorerst letzte Station als Fußballtrainer. Bis auf eine Ausnahme war Neururer nie länger als zwei Jahre am Stück bei einem Verein beschäftigt. Oft eckte er an, weil er sich Auseinandersetzungen mit der Vereinsspitze lieferte. »Schweigen ist feige« lautet sein Motto.