Ein merkwürdiges Wesen geht um in diesem Land. Manche meinen, es gesehen zu haben und zu wissen, wie es aussieht. Die Berichte derjenigen, die behaupten, Augenzeugen zu sein, unterscheiden sich, sie widersprechen sich gar. Es ist mit diesem Wesen wie mit dem Yeti, dem Schneemenschen aus dem Himalaya, zu dem es mehr Erzählungen gibt als Beweise: Es lebt fort durch Spekulation.

Das merkwürdige Wesen, das ich meine, heißt: "Das letzte Tabu". Es wird gejagt von Journalisten und Sachbuchautoren. Immer wieder schreit jemand, mit feierlichem Entdeckerstolz: Ich hab es, schaut her.

In der taz ist zu lesen: Verzicht ist das letzte Tabu. Im Tagesspiegel steht, das letzte Tabu sei Inzest. Das letzte Tabu, so schreibt die Süddeutsche im Wirtschaftsteil, sei, dass sich die Schweizer Notenbank an der Wall Street einkaufe. In dieser Zeitung, der ZEIT, wird die Sterbehilfe als letztes Tabu bezeichnet. Die Neue Zürcher Zeitung hingegen findet, der Darm sei das letzte Tabu – dieses merkwürdige Tabuwesen streift offenbar auch durch die Schweiz.

Die Jagd nach ihm ist zu einem regelrechten Business geworden. Henning Scherf, ehemaliger Politiker und Sachbuchautor, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das letzte Tabu. Das letzte Tabu sei der Tod, sagt Scherf. Auch Aldo Haesler, Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das letzte Tabu. Das letzte Tabu sei das Geld, sagt Haesler. Auch Wolfram Wette, Historiker, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das letzte Tabu. Das letzte Tabu sei die NS-Militärjustiz, sagt Wette. Und dann gibt es noch Andreas Schäfer, Lektor und Autor, der auch ein Buch geschrieben hat, das allerdings ganz anders heißt: Ein letztes Tabu – die übermächtige Frau.

Die Jagd nach dem letzten Tabu unterscheidet sich von der Suche nach dem Yeti in einem Punkt: Sie ist weniger erfolgreich. Vom Yeti gibt es immerhin einen Skalp, er lagert in einem buddhistischen Kloster in Nepal. Es gibt einen wissenschaftlichen Aufsatz in einem Fachjournal und die Berichte eines internationalen Forscherteams, das im Altai-Gebirge sehr verdächtige Fußspuren finden konnte. Vom letzten Tabu jedoch gibt es nichts als Behauptungen.

Wenn im Wörterbuch ein Tabu als etwas beschrieben wird, das in der Gesellschaft nicht an- und ausgesprochen wird, so stilisiert sich der Entdecker des letzten Tabus zum diskursiven Helden: Schaut her – ich spreche etwas an, von dem ihr nicht zu sprechen wagt; ich bezwinge das letzte große Thema, an das sich niemand traut. Doch spätestens wenn fünf Erstentdecker des letzten Tabus nebeneinanderstehen und sich ihre Behauptungen erheblich unterscheiden, dann wird man den Verdacht der Hochstapelei nicht los.

Der Tabu-Entdecker bedient sich einer rhetorischen Strategie, die im gesellschaftlichen Diskurs im Moment sehr en vogue ist: Man macht die anderen kleiner, um sich selbst größer erscheinen zu lassen. Man konstruiert Sprechverbote, um dem eigenen Sprechen etwas Martinlutherhaftes zu verleihen. Ähnlich geht auch vor, wer von sich behauptet, endlich mal, auch so eine Floskel mit Konjunktur, "Klartext" zu reden. Er unterstellt damit der Mehrheit, dass sie chiffriert und unaufrichtig spricht – und dass er und nur er der Auserwählte ist, um den Menschen endlich die Augen zu öffnen. Die Auserwählten enden dann entweder in der Fußgängerzone mit einer Bibel in der Hand oder, siehe Sarrazin, auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Selbstverständlich gibt es in diesem Land Dinge, über die kaum bis gar nicht gesprochen wird. Aber nicht hinter jedem Schweigen lauert ein Tabu. Dass zum Beispiel kaum jemand diskutiert, ob die Erde nicht doch eine Scheibe ist, liegt wohl kaum an einem Sprechverbot – sondern an fortschreitender Vernunft.

Wobei es im Moment leider nicht auszuschließen ist, dass man erfolgreich wäre, würde man dieses Buch schreiben, eine schonungslose Abrechnung mit den Fakten der Wissenschaft: "Die Erde als Scheibe – das letzte große Tabu".